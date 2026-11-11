Se registró cuarto ataque con drones a peaje de Mondomo, Cauca: esto se sabe

Sobre el mediodía de este miércoles 11 de noviembre las autoridades reportaron que se presentó el cuarto ataque con drones y explosivos en el peaje de Mondomo, Cauca. Se trata de un nuevo hecho de inseguridad que afecta nuevamente al importante peaje ubicado sobre la vía Panamericana y que conecta a las ciudades de Popayán y Cali.



¿Qué ocurrió en el peaje de Mondomo?

A las 12:20 del día se presentó este nuevo ataque que no solo afectó la infraestructura del peaje de Mondomo, sino que también puso en riesgo a los trabajadores del sitio y a los conductores que transitan por la vía. El Ejército ha reportado que la responsabilidad está en manos de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de Iván Mordisco, las cuales tienen presencia en Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires.

Detallaron que las fuerzas militares que están custodiando el peaje desde hace varios días recibieron un ataque con drones y ráfagas de fusil. Fueron 15 minutos de enfrentamiento entre los uniformados del Ejército Nacional y las disidencias, pues en un principio a las unidades de la Policía Nacional en tierra les costó responder al ataque aéreo, pero tras desplegar un importante dispositivo de seguridad se logró controlar la situación. Por fortuna, los drones utilizados por la estructura criminal para atacar cayeron en la zona boscosa a los alrededores del peaje.

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Algunos videos grabados con celulares por personas que se movilizaban por el punto y quedaron atrapados dejaron en evidencia el momento en el que se ve a los objetos voladores atacando el peaje en el departamento del Cauca. Esta no es la primera vez que los pasos para personas que se movilizan por la vía Panamericana se ven afectados por los ataques de los grupos criminales.



Por fortuna, no se reportaron daños graves en la infraestructura del peaje ni personas heridas entre los uniformados o la población civil. Las autoridades manejan con cautela la movilidad en la zona, generando algunas restricciones a quienes se movilizan por la vía Panamericana y por este punto en el sentido Popayán-Cali, mientras que en el sentido Cali-Popayán hay movilidad total.



Las autoridades han advertido sobre el aumento de ataques con drones y explosivos por parte de los grupos criminales, alteran el orden público en diferentes zonas del país. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en los últimos dos años el crecimiento de este tipo de ataques ha sido evidente con 119 hechos en 2024, 277 en 2025 y este año, con corte al 2 de noviembre, van 351.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co