Asesinan a policía en Casanare y subintendente quedó herido tras atentado: habla De la Espriella

El patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas fue asesinado cuando se encontraba haciendo rondas con un subintendente por las calles de Hato Corozal, municipio de Casanare. El Gobierno Nacional se pronunció, al igual que la Policía Nacional, después de conocerse el ataque armado que hoy enluta a una familia y a una institución, mientras que los allegados del oficial que quedó gravemente herido continúan en vilo por cómo avanzará su proceso de recuperación.



Un nuevo hecho de violencia asola el orden público del departamento de Casanare. De acuerdo con la información preliminar, los oficiales se encontraban en labores de patrullaje y control cuando fueron interceptados por hombres armados en plena calle. Los desconocidos atacaron a tiros a los uniformados, quienes quedaron en el suelo. Los agresores, además, habrían hurtado las armas de dotación de los policías. Las autoridades confirmaron la muerte del patrullero Quintero. El subintendente Marcelo Miranda Cordero quedó herido tras el ataque.

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La Policía Nacional manifestó “profundo dolor e indignación” tras el atentado y resaltó los más de 15 años de servicio, entrega y compromiso que brindó el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas al país. “Hoy su familia, sus compañeros y toda la institución lamentan su partida. Su vida y su vocación de servicio merecen memoria y respeto. Acompañamos a sus seres queridos y deseamos una pronta recuperación a nuestro compañero herido”. La institución afirmó que no descansará hasta que pueda identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen. El Ministerio de Defensa se unió también a las voces de rechazo.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó con contundencia el asesinato del policía y expresó solidaridad a la familia de las víctimas. El mandatario ordenó desplegar capacidades operacionales, inteligencia e investigación criminal hasta que los responsables sean capturados. “No permitiremos que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia”, declaró. Y dijo que los criminales serán perseguidos hasta ser encontrados. “Cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado”, afirmó.

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María Paula Rodríguez Rozo

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¿Qué pasó con los policías en Casanare?

El patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas fue asesinado y el subintendente Marcelo Miranda Cordero resultó herido durante un ataque armado mientras realizaban labores de patrullaje y control en Hato Corozal, Casanare.



¿Dónde ocurrió el ataque armado contra los policías?

El atentado ocurrió en las calles de Hato Corozal, municipio del departamento de Casanare, cuando los uniformados adelantaban labores de vigilancia.



¿Quién era el policía asesinado en Casanare?

La víctima fue el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, quien llevaba más de 15 años de servicio en la Policía Nacional.



¿Quién es el subintendente que resultó herido en el atentado?

El uniformado herido fue identificado como Marcelo Miranda Cordero, quien acompañaba al patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas durante las labores de patrullaje. Según la información disponible, quedó gravemente herido.



¿Cómo ocurrió el asesinato del patrullero Juan Sebastián Quintero?

De acuerdo con la información preliminar, varios hombres armados interceptaron a los dos policías en plena vía pública y les dispararon. Después del ataque, los agresores habrían hurtado las armas de dotación de los uniformados.



¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre el asesinato del policía en Casanare?

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el asesinato del patrullero y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas. Además, ordenó desplegar capacidades operacionales, inteligencia e investigación criminal para identificar y capturar a los responsables.



¿Qué dijo la Policía Nacional sobre el asesinato de Juan Sebastián Quintero Caldas?

La institución expresó su profundo dolor e indignación por el crimen y destacó los más de 15 años de servicio del patrullero. También aseguró que trabajará para identificar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque armado.



¿Qué se sabe de los responsables del ataque contra los policías en Hato Corozal?

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer la identidad de los responsables. Las autoridades anunciaron acciones de inteligencia e investigación criminal para esclarecer el atentado y lograr las capturas.



¿Qué pasó con las armas de dotación de los policías atacados en Casanare?

Según la información preliminar, los hombres armados habrían hurtado las armas de dotación de los uniformados después de dispararles.

Esta sección de preguntas y respuestas fue elaborada con apoyo de un asistente de inteligencia artificial y revisada a partir de la información de la noticia.