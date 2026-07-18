Las pistas detrás del asesinato de Gonzalo Majestic, reconocido empresario de Cartagena

Dos sicarios que parecían domiciliarios serían los posibles responsables del asesinato de Gonzalo Majestic, un reconocido empresario de Cartagena (Bolívar). Su nombre real era Gonzalo Antonio Jimeno Sierra. En vida destacó por ser el dueño de una discoteca de renombre en La Heroica y por su trayectoria en el gremio de la vida nocturna.

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Según El Universal, Gonzalo recibió ese apodo ya que años atrás abrió una discoteca en Cartagena que tenía ese nombre, aunque en la actualidad ya no era dueño del establecimiento. De todas formas, Jimeno Sierra continuó con el negocio de la vida nocturna. Según sus redes sociales, seguía administrando tres discotecas más de la ciudad amurallada. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, los hechos ocurrieron en la madrugada de este 18 de julio. A las 5:00 a. m., Sierra fue baleado a las afueras de un establecimiento comercial sobre la avenida Crisanto Luque. Medios locales señalan que se trataba de una licorera que le pertenecía al empresario. Allí, en plena calle, llegaron dos hombres que se movilizaban en motocicleta y lo agredieron con arma de fuego. Gonzalo Majestic terminó herido, por lo que fue trasladado a la Clínica Blas de Lezo, donde falleció.

Miembros de la Sijín fueron los encargados de realizar la inspección técnica al lugar de los hechos. Ahora, los funcionarios están recopilando evidencia para establecer los móviles de este crimen.



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De acuerdo con información conocida por El Universal, Gonzalo Jimeno estaba saliendo de la licorera, donde se presentaron artistas y él estuvo departiendo por un tiempo, con destino a su lugar de residencia. En su cuenta personal quedó constancia de cómo pasó su última noche: vestido con una camiseta blanca y jean, estuvo en la licorera y se tomó una foto con el DJ que se presentó esa noche en el establecimiento. Este mismo medio indicó que los presuntos homicidas vestían prendas comúnmente utilizadas por domiciliarios, como chalecos reflectivos. Dicha información no ha sido confirmada de manera oficial.

María Paula Rodríguez Rozo

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