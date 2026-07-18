Charlie Zaa se pronuncia tras medidas de la Fiscalía sobre 4 propiedades vinculadas a investigación

El cantante Charlie Zaa se pronunció mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales luego de que la Fiscalía General de la Nación informara la ocupación de cuatro bienes que, según el ente investigador, harían parte de su patrimonio y estarían relacionados con una investigación por presuntos nexos con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En su declaración, el artista señaló que el proceso judicial continúa en trámite y afirmó que actualmente no existe una decisión definitiva sobre el caso.

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"El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio", expresó.



El cantante agregó que las medidas conocidas públicamente corresponden a una etapa inicial del proceso y sostuvo que la defensa apenas comienza a ejercer su derecho a presentar las pruebas sobre el origen de los bienes.



"La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes", indicó.

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En el comunicado, Charlie Zaa también aseguró que ha comparecido ante las autoridades y manifestó que continuará haciéndolo cuando sea requerido.

"He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad", señaló.

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Asimismo, agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días y afirmó que continuará informando sobre las decisiones que se adopten dentro del proceso.

"Mientras tanto, continuaré haciendo lo que he hecho durante toda mi vida: trabajar, cantar y compartir con ustedes cada presentación del Tour 'Nacer de Nuevo'", manifestó.

En la parte final del comunicado, el artista pidió que el proceso continúe antes de emitir conclusiones. "No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá", expresó.

El comunicado concluye con una cita del libro de Proverbios 19:9: "El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá".

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Posteriormente, el cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje reflexivo relacionado con los momentos de dificultad: "No te distraigas en el diagnóstico porque quitarás la mirada del que te sana. No te distraigas en la enfermedad porque quitarás la mirada del que te provee. No te distraigas delnque te ataca sin causa porque quitarás la mirada del que te defiende ".



¿Qué dice la Fiscalía?

La reacción del artista se conoce después de que la Fiscalía General de la Nación informara que, por solicitud suya, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes, avaluados en más de 45.467 millones de pesos, que, según la investigación, harían parte del patrimonio de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, nombre de pila de Charlie Zaa.

De acuerdo con la Fiscalía, las medidas recaen sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). El ente investigador indicó que estos bienes tendrían relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC.

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La entidad informó además que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la ocupación y el registro de las propiedades, las cuales serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Según la Fiscalía, durante la investigación se realizaron inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables para reconstruir la trazabilidad de los activos. El ente acusador señaló que las medidas cautelares corresponden a una decisión de primera instancia y precisó que contra ellas proceden los recursos previstos por la ley.

Por solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, los cuales harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez y tendría… pic.twitter.com/tnwqJeHY1E — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 17, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co