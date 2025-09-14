En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
CHARLIE KIRK
ESPERANZA GÓMEZ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Riña en discoteca de Popayán termina con tres personas fallecidas: hubo otros tres heridos

Riña en discoteca de Popayán termina con tres personas fallecidas: hubo otros tres heridos

Este domingo un establecimiento nocturno de Popayán fue el lugar de un crimen cuando una riña terminó con la muerte de tres personas. Esto se sabe hasta ahora del violento hecho.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 14, 2025 03:42 p. m.
Comparta en:
Riña en discoteca de Popayán termina con tres personas fallecidas: hubo otros tres heridos
Imagen de referencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad