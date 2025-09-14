Riña en discoteca de Popayán termina con tres personas fallecidas: hubo otros tres heridos

Un establecimiento nocturno, ubicado en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, fue el lugar de una riña que terminó con la muerte de tres personas y otras tres heridas. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo 14 de septiembre en una discoteca del barrio La Paz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"En la madrugada del 14 de septiembre de 2025, siendo aproximadamente las 02:15 de la mañana, en el barrio La Paz de Popayán, se presentó un hecho de intolerancia social (...) De acuerdo con las primeras investigaciones, dos de las victimas fallecidas, presentaban anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas de fuego", se lee en un comunicado de la Policía Metropolitana de Popayán, que dio detalles de la trágica riña.

Lea: Riña en conocida zona de fiesta de Bogotá deja dos heridos y una persona muerta



¿Qué se sabe de riña en Popayán que dejó tres personas fallecidas?

Las autoridades dieron a conocer, con información recopilada en el lugar de los hechos, que todo el violento hecho inició cuando dos personas discutieron dentro de un establecimiento nocturno de la ciudad. "En medio de la confrontación, uno de los implicados esgrimió un arma de fuego, realizó disparos al aire y posteriormente impacto a varias de las personas presentes".



La Policía Metropolitana dio detalles de las víctimas fatales de la riña. "Dos hombres, de 29 y 31 años de edad, fueron trasladados al Hospital del Norte, donde llegaron sin signos vitales. Un tercer hombre, de 33 años, murió en el lugar de los hechos". El concejal de Popayán Andrés Maíz dio a conocer el nombre de las víctimas de este hecho violento.

Publicidad

“Con profundo dolor e inmensa rabia, denunciamos y lamentamos el asesinato de nuestros hermanos Iván Orlando Cusque, Daniel Felipe Samboní y Mauricio Vernaza, integrantes de la organización popular y juvenil Norte Resiste. Ellos residían en el campamento humanitario Policarpa Salavarrieta, el cual hace parte del movimiento Los Sin Techo”, dijo el concejal.

Por el lado de los heridos, se reportó que tres personas, de entre 28 y 51 años, fueron remitidas a centros asistenciales debido a ser afectados por el arma de fuego. "Según los galenos, se encuentran fuera de peligro". La riña es todavía materia de investigación. "Se ha aperturado un proceso en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer los hechos y dar con los posibles responsables", concluyen en el comunicado.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL