Muere joven barista en accidente de tránsito en Filandia, Quindío

La tarde del sábado 13 de septiembre quedó marcada por la tragedia en Filandia, Quindío. Un accidente en la vía que conecta este municipio con Quimbaya, a la altura del cementerio local, cobró la vida de Erick Santiago Ramírez Peña, un joven de apenas 18 años, oriundo de Ibagué, quien viajaba en motocicleta cuando chocó de frente contra un camión tipo furgón.

El impacto fue tan violento que, aunque fue trasladado de inmediato al hospital San Vicente de Paúl, no logró llegar con vida. Su repentina muerte ha causado profunda conmoción no solo en el Quindío, sino también en el Tolima, donde residía y era reconocido como una joven promesa de la caficultura y el barismo.



Un futuro prometedor truncado

Erick Santiago no era un joven cualquiera. Había incursionado en el mundo del café con su propia marca y además se desempeñaba como creador de contenido digital. En su comunidad lo describen como un muchacho talentoso, apasionado y lleno de proyectos, cuya vida apenas comenzaba a florecer.

La Alcaldía de Anzoátegui, en el Tolima, expresó su pesar en nombre de las familias caficultoras de la región, resaltando que la partida de Erick representa una pérdida invaluable para el sector y para quienes lo conocieron.



En el mismo siniestro, otra persona resultó herida, aunque se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica. Entre tanto, el CTI de la Fiscalía asumió el caso y adelantó la inspección técnica al cuerpo, además de recopilar pruebas junto con el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ).

Las primeras indagaciones apuntan a que la imprudencia al volante y el exceso de velocidad pudieron ser determinantes en el accidente, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con claridad las responsabilidades de los conductores involucrados.

La noticia de la muerte de Erick Santiago ha desatado una ola de mensajes de despedida y homenajes en redes sociales. Familiares, amigos y seguidores de su trabajo en el café y en plataformas digitales lo recuerdan como un joven alegre, emprendedor y profundamente comprometido con sus sueños.

Su partida deja un vacío en la comunidad cafetera del Tolima y en todos aquellos que vieron en él un ejemplo de disciplina, pasión y dedicación a pesar de su corta edad.

