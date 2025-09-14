En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
CHARLIE KIRK
ESPERANZA GÓMEZ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Muere joven barista en accidente de tránsito en Filandia, Quindío

Muere joven barista en accidente de tránsito en Filandia, Quindío

En el mismo siniestro, otra persona resultó herida, aunque se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 14, 2025 05:56 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Joven muerto en Quindío
El joven era conocido por su amor por el café en la zona.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad