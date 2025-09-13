Mujer acusada de asesinar a tres de sus parejas fue enviada a la cárcel: a uno de ellos lo envenenó

Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, de 34 años, fue enviada a prisión preventiva tras la decisión de un juez de control de garantías que avaló la imputación de la Fiscalía por el homicidio de uno de sus compañeros sentimentales en Anserma, Caldas. No obstante, la investigación en su contra abarca un prontuario más amplio: es señalada como presunta responsable de la muerte de otras dos exparejas en Risaralda y registra una anotación judicial por agresiones contra su hermano.

El crimen más reciente ocurrió en abril de 2024. De acuerdo con la investigación, la víctima salió de un billar para dirigirse a la vivienda de Mosquera. Días después, su cuerpo apareció desmembrado en dos puntos diferentes de la zona rural: una alcantarilla en el puente Lázaro y el sector El Tulfor. Medicina Legal concluyó que el hombre murió tras recibir golpes y heridas con arma cortopunzante.

La Fiscalía aseguró que la mujer se deshizo de los restos en dos maletas y posteriormente vendió la motocicleta de su pareja por un millón de pesos. Por estos hechos enfrenta cargos por homicidio y hurto calificado, ambos agravados.

Un prontuario que se extiende

Lo que podría verse como un caso aislado ha ido tomando dimensiones más siniestras. En febrero de 2025, Mosquera ya había sido capturada en Risaralda por el asesinato de su expareja Yonatan Cano González, ocurrido meses antes en un motel de Pereira.



Según el expediente, citó al hombre bajo la excusa de un encuentro íntimo, pero en realidad lo habría envenenado con una bebida mezclada con raticida. Cano murió casi de inmediato. Aunque en un principio la mujer intentó justificar el deceso como un infarto, la necropsia reveló la intoxicación. Tras el crimen, huyó en la motocicleta de la víctima, que luego vendió en La Virginia.

En su momento, este caso la llevó a figurar en el cartel de los más buscados en el Eje Cafetero. La captura se logró gracias a labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, tras ubicarla en un sector del Ingenio.

Además de estos dos homicidios, las autoridades la relacionan con un tercer caso ocurrido en Santuario (Risaralda), del que aún se recopilan pruebas. También aparece un antecedente por agresión contra su hermano.

En paralelo a su prontuario, Mosquera llevaba una vida aparentemente normal. En Anserma incluso llegó a registrar ante la Cámara de Comercio un pequeño local de comidas, lo que le permitió moverse con facilidad en el municipio sin levantar sospechas.

Por ahora, la mujer permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. La Fiscalía busca esclarecer si, en efecto, está detrás de una cadena de crímenes que habrían tenido como víctimas a sus propias parejas sentimentales.

