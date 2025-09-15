Mujer cayó de un cuarto piso en conjunto residencial; familia hace grave señalamiento: "Él la tiró"

El pasado miércoles 10 de septiembre se reportó un grave incidente en Soledad, Atlántico, luego de que una mujer de 38 años cayera de un cuarto piso de un conjunto residencial conocido por el nombre 'Puerto Armónica'. La víctima se identificó como Johanna Baca Echeverría, quien ha sido sometida a cuatro cirugías hasta este lunes 15 de septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En diálogo con el medio local El Heraldo, allegados de la mujer de 38 años denunciaron que no se trató de un accidente o un intento de suicidio como se decía en las primeras versiones, sino de un intento de feminicidio cometido, presuntamente, por la pareja de Baca Echeverría. Al respecto, informaron que tomarán las medidas legales posibles para que el presunto agresor sea llevado ante la justicia.

Los primeros reportes indican que el hombre trasladó a la mujer a una sede de la EPS Salud Total, y luego fue remitida a la clínica por la gravedad de sus lesiones: fractura de cadera, trauma craneoencefálico y múltiples contusiones. En estas declaraciones, conocidas por El Tiempo, el hombre señaló la mujer habría caído del balcón de la torre 11 del conjunto Puerto Armónica en el sector de Ciudad del Puerto. Tras dejarla en la clínica, García Serrano dijo que debía ir a trabajar y desapareció.



“Ella no se tiró. Él fue quien la tiró, eso fue lo que me dijo Johanna”, relató un familiar, quien decidió no revelar su identidad, a El Heraldo. Esa declaración, dijeron los allegados, fue lo que Johanna alcanzó a decir antes de ser intervenida quirúrgicamente y antes de que se restringiera el acceso a su habitación en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Misericordia Internacional.



¿Qué se sabe de Johanna Baca Echeverría tras caer del cuatro pisos de un edificio?

El estado de salud de Johanna permanece bajo pronóstico reservado. Familiares le mencionaron al medio citado que la noche del viernes 12 de septiembre fue sometida a una cirugía y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, con ingreso restringido únicamente a su madre por motivos de seguridad. “Cuando llegó la mamá, hicieron el cambio de autorización, porque hasta ese momento una de las tías de ella era la única que podía entrar. Ahora nadie más tiene acceso. La situación es muy delicada”, relató el allegado en conversación con El Heraldo,

Publicidad

Los familiares informaron además que, aunque se han realizado cuatro intervenciones quirúrgicas en ambos brazos por fracturas graves y el cuerpo ha respondido favorablemente a esas operaciones, todavía estaría pendiente una intervención en la cadera que resultó lesionada tras la caída desde el cuarto piso.

En un comunicado publicado en redes sociales, los allegado entregaron un nuevo reporte sobre la recuperación y las necesidades médicas de Johanna, en el que se confirma que las cuatro cirugías en ambos brazos se realizaron con aparente éxito y que, tras la última valoración, la paciente continúa en observación médica en un estado de alta complejidad. Pese a los avances, la familia insiste en la urgencia de donaciones de sangre para que se puedan completar las intervenciones pendientes, y agradece “profundamente a quienes ya se han acercado a donar y a quienes nos han expresado su solidaridad. Pedimos que más personas se unan a esta causa en la Clínica La Misericordia Internacional, a nombre de Johanna Baca Echeverría”, expresaron.

Publicidad

Los familiares sostienen que los hechos comenzaron en medio de una discusión con su pareja sentimental, lo cual era constante. Al parecer, aseguran, desde días antes se escuchaban gritos de auxilio. La Policía Metropolitana de Barranquilla, según informó el reporte inicial, investiga el caso como posible violencia intrafamiliar o tentativa de feminicidio; se están revisando las cámaras de seguridad del conjunto residencial y recopilando testimonios de vecinos y familiares.

La fuente cercana le puntualizó al Heraldo que existe un patrón de comportamientos violentos atribuido al señalado. “A la mamá de sus hijas la intentó matar con un cuchillo, por eso se separaron hace años. Otra mujer, que fue enfermera, también lo denunció porque él le pegó una paliza que le desprendió un ovario. Ella guardó las pruebas, pero el caso no avanzó…”, explicó.

Asimismo, según la versión familiar, al presunto agresor le habrían sido retiradas ciertas potestades y se le atribuyen antecedentes por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y lesiones personales. La Policía de Barranquilla le confirmó a Noticias Caracol que el hombre no ha sido capturado y que su posible participación es parte de la investigación

Los allegados han anunciado que la madre de Johanna, junto con un abogado, están preparando la denuncia formal para entregarla a la Fiscalía y han manifestado su deseo de que las autoridades actúen con celeridad y que el caso no sea archivado. “Ella tiene fracturas, golpes, rasguños en cara, brazos y cuello. No fue una caída. Fue un intento de asesinato. Pedimos que se diga la verdad y que se capture a ese hombre”, precisaron en declaraciones recogidas por el medio local.

Publicidad

En las últimas horas, ha trascendido un presunto audio publicado por el portal digital HT24 Periodismo que podría añadir elementos a la investigación. En ese audio, que dura más de 12 minutos, se escucha una fuerte discusión de la pareja presuntamente ocurrida 20 días antes del incidente y que, según la publicación, habría iniciado por la compra de cerveza.

En la grabación, se escucha al hombre decir: “Qué te pasa, no me toques, si me tocas la cara te la parto y después me mandas a tu papá o a quién quieras. Yo no soy tu papá, él es un sinvergüenza, un bandido...la plata mía es mía”. En el audio, según la transcripción difundida, también se advierte violencia verbal contra el hijo menor de la mujer.

Publicidad

La Policía y la Fiscalía continúan con la recopilación de pruebas: grabaciones de cámaras del conjunto, testimonios de vecinos y familiares, y el análisis del material difundido en redes y portales digitales. Los familiares han pedido que la investigación no se dilate y han solicitado medidas para garantizar la seguridad de la madre y de los hijos de Johanna, quienes, según los allegados, han recibido acompañamiento psicológico tras lo sucedido.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

