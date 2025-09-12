En vivo
COLOMBIA  / Investigan extraña muerte de reconocida diseñadora en Santa Marta: denuncian ataque con escopolamina

Investigan extraña muerte de reconocida diseñadora en Santa Marta: denuncian ataque con escopolamina

Familiares y allegados de la mujer, que fue exparticipante del Reinado Nacional Trans del Mar, indican que habría sido víctima de un ataque. Autoridades dan primer reporte. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 12, 2025 02:51 p. m.
María del Mar Perdomo, reconocida ex participante del Reinado Nacional Trans del Mar
María del Mar Perdomo, reconocida exparticipante del Reinado Nacional Trans del Mar.
REDES SOCIALES

