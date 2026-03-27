Multa por ignorar nueva señal de tránsito con una P y un cable cuesta más de $630 mil en Colombia

En un esfuerzo por mejorar la seguridad vial y adaptarse a las nuevas realidades del transporte, el Ministerio de Transporte de Colombia, en colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), actualizó el Manual de Señalización Vial. Esta actualización, que entró en vigor a partir del 1 de abril de 2025, incluye una serie de nuevas señales de tránsito diseñadas para abordar las necesidades específicas de diferentes actores viales, como motociclistas y vehículos eléctricos.

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Entre las nuevas señales, destacan aquellas exclusivas para motociclistas, que buscan reducir el número de accidentes en los que se ven involucrados. Estas incluyen pictogramas que delimitan espacios destinados exclusivamente para motocicletas, mejorando así la visibilidad y seguridad de estos conductores. Además, se han introducido señales específicas para vehículos eléctricos, reflejando el creciente uso de este tipo de transporte en el país.



Señal de tránsito con una P y un cable: ¿qué significa?

Una de las señales más innovadoras y que ha generado mayor interés es la señal SI-07C, que se identifica con una "P" y un cable. Esta señal indica una zona de parqueo exclusiva para vehículos eléctricos y su implementación es parte de un esfuerzo más amplio para fomentar el uso de vehículos sostenibles en Colombia. La señal SI-07C se encontrará en todo el territorio nacional y su propósito es asegurar que los espacios destinados a la carga y estacionamiento de vehículos eléctricos sean respetados y utilizados adecuadamente.



La infracción por ignorar esta señal puede resultar costosa. Según el Código Nacional de Tránsito, estacionar en lugares prohibidos, como los destinados exclusivamente a vehículos eléctricos, acarrea una multa tipo C2, es decir, de $633.232 pesos colombianos en 2026. Esta sanción no solo busca disuadir a los conductores de ocupar estos espacios de manera indebida, sino también promover una mayor conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y contribuir a una movilidad más sostenible.



Señal de tránsito con una P y un cable: ¿qué significa? - Manual de señalización vial

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Además de la multa, los vehículos que infrinjan esta norma pueden ser inmovilizados y llevados a patios, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero. Esta medida se ha implementado para asegurar que los espacios destinados a vehículos eléctricos estén siempre disponibles para su uso correcto y para evitar cualquier interrupción en el flujo de tráfico y la accesibilidad de estos vehículos a sus puntos de carga.



Otras nuevas señales de tránsito en Colombia

Radares pedagógicos y cámaras

Otra de las novedades del nuevo manual son los radares pedagógicos y las cámaras de vigilancia. Los radares pedagógicos son dispositivos que miden la velocidad de los vehículos y tienen un propósito educativo, informando a los conductores sobre su velocidad sin imponer multas. Por otro lado, las cámaras de vigilancia se utilizan para monitorear el tráfico y detectar infracciones. Estas cámaras están ubicadas en puntos estratégicos y ayudan a las autoridades a controlar el cumplimiento de las normas de tránsito, mejorando así la seguridad vial. La combinación de estos dispositivos busca crear un entorno más seguro para todos los usuarios de las vías.



SI-35A - Zona de control con sistema tecnológico de detección

Esta señal se utiliza para indicar la ubicación exacta o la distancia a una zona monitoreada o regulada por cámaras y dispositivos de detección electrónica. En la señal se puede especificar la nomenclatura de las vías que comprenden la zona, o incluir una placa adicional en la parte inferior con información sobre el inicio o fin de la medida, la distancia de aplicación, horarios, entre otros detalles relevantes.



Señales de tránsito para motociclistas en Colombia

Carriles exclusivos para motocicletas: Estas demarcaciones indican carriles específicos en las vías principales destinados únicamente para la circulación de motocicletas. Esto ayuda a minimizar la interacción con vehículos más grandes y reduce el riesgo de accidentes. Zonas de adelantamiento seguro: Estas áreas están señalizadas para permitir a los motociclistas adelantar de manera segura en tramos de carretera donde la visibilidad y las condiciones son adecuadas. Señales de advertencia de curvas peligrosas: Estas señales específicas para motociclistas alertan sobre curvas cerradas o peligrosas, permitiendo a los conductores ajustar su velocidad y maniobrar con mayor precaución. Áreas de desaceleración: Demarcadas cerca de intersecciones y cruces peligrosos, estas zonas permiten a los motociclistas reducir la velocidad de manera segura antes de llegar a un punto de conflicto.

Señales de biciturismo

"Deben instalarse perpendiculares al eje de la vía y siempre de frente al usuario, en las intersecciones y bifurcaciones, especialmente. Deberán informar las rutas preestablecidas por la entidad de turismo, o quien haga las veces, para la práctica de biciturismo, especificando las guías de dirección, el abscisado, la dificultad de la ruta e información adicional. Las rutas deben tener una distancia de hasta 100 km de longitud", explica el manual de señalización.

ÁNGELA URREA PARRA

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