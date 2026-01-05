"Muy triste": hallan puma atropellado en vía al Mar por viajes de fin de año y hacen fuerte llamado

Durante la reciente temporada de viajes en las vías de Colombia, se reportaron múltiples casos en los que conductores notificaron el hallazgo de animales silvestres fallecidos sobre el asfalto de diversas carreteras nacionales. Incluso, en las últimas horas, usuarios de redes sociales informaron sobre un puma sin vida en la conocida Vía al Mar. El avistamiento del felino —especie protegida por la normativa colombiana— fue registrado en la mañana del pasado domingo 4 de enero a la altura del municipio de Zaragoza, Antioquia.

La escena del animal muerto es lamentable. En imágenes divulgadas en la red social X, se evidencia al ejemplar sobre el pavimento con notorias heridas provocadas, presuntamente, por el impacto de alguno de los miles de vehículos que transitaron por esta ruta durante las fiestas de fin de año. "El regreso de mi viaje y me encuentro con esto, a la altura de Zaragoza. ¡Muy triste la verdad lo que está pasando!", escribió Daniela Salazar, usuaria que desde su cuenta de X publicó el respectivo hallazgo.

El incidente ha provocado una ola de indignación en redes sociales, pues muchos ciudadanos denuncian que, pese a que tales vías atraviesan ecosistemas boscosos en los que suele habitar este imponente animal, las autoridades no han implementado las medidas necesarias para proteger la vida de estos seres; menos aún, en momentos de alta afluencia vehicular como los que se presentaron recientemente.



Otros animales silvestres atropellados en vías de Colombia durante viajes de fin de año

No obstante, el reporte sobre el atropellamiento de un puma en la Vía al Mar no es el único caso registrado en este corredor. La misma persona que documentó este hecho dio a conocer previamente en redes sociales que, solo el pasado 30 de diciembre de 2025, contó al menos otros 19 animales silvestres muertos en el mismo corredor, y denunció que los pasos de fauna habilitados en esta carretera no estarían cumpliendo con su función.

Salazar afirmó haber visto tamandúas, osos perezosos, mapaches, iguanas, zarigüeyas y hasta zorros perrunos fallecidos sobre el asfalto. "¡Indignante! La cantidad de animales atropellados el 30 de dic en la vía al Mar. Conté 10 tamandúas, 1 oso perezoso, 1 mapache, 1 perro de monte, 2 iguanas, 3 zarigueyas y 1 zorro perro. Y lo peor! Al lado de los pasos de fauna que obviamente no están cumpliendo su función! (...). ¿Qué van a hacer ante esta situación? ¡Ayuda! ¡Adicionalmente vendiendo tucanes amenazados y loros en la vía a Montería! ¡Se llama a la línea 123 y a las CAR y no hacen nada!", agregó la denunciante.

Otros usuarios de X divulgaron fotografías de especímenes muertos en este mismo corredor vial durante fechas cercanas, haciendo un llamado a las autoridades y cuestionando la planificación de entidades como la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Ambiente o la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) para contrarrestar esta tendencia. "Que triste, en nuestras vías no hay estrategias contundentes para frenar el atropellamiento de fauna. Los avisos de paso de fauna son inútiles y mal ubicados. No hay educación, control o prevención vial!", denunció Germán Jiménez, otro ciudadano que visibilizó esta problemática a través de X en las vías colombianas.

Esta serie de reportes vuelve a poner la lupa sobre la gestión de las entidades ambientales y gubernamentales para contrarrestar esta tendencia que cobra miles de vidas animales al año en Colombia. Y es que, aunque los conductores tienen una responsabilidad importante, las medidas estatales también deben contribuir a que el impacto de la infraestructura vial no sea tan severo, garantizando corredores de fauna adecuados que eviten poner en riesgo a las especies nativas del país.

