Nicole Monsalve: cuando la voz supera cualquier límite

En medio del ajetreo cotidiano de Medellín, hay historias que parecen sacadas de un libro, pero que son reales, profundas y poderosamente humanas. Una de ellas es la de Nicole Monsalve, una joven de 20 años que desafía cada día los límites que otros podrían considerar imposibles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Nicole nació con el síndrome de Bosma, una condición poco común que, en su caso, se manifiesta en la ausencia de nariz y en una discapacidad visual. A pesar de estas particularidades, su vida está lejos de definirse por las limitaciones: ella ha elegido narrarse a sí misma a través de la música y el periodismo. De hecho, crea activamente contenido para redes sociales en las que muestra su talento para el canto, informó Noticias Caracol.

La extraña discapacidad que padece la joven

El síndrome de Bosma o también conocido como síndrome arhinia microftalmia, es una afección poco común, con aproximadamente 100 casos identificados en todo el mundo, según indica Biblioteca Nacional de Medicina. Esta condición se caracteriza por anomalías nasales y oftálmicas, así como alteraciones en la pubertad y el desarrollo sexual.

Publicidad

Para la joven este no ha sido una limitación para ir tras sus sueños y mostrar su talento al mundo. “Obviamente, cuando un bebé nace y nace sin nariz, no puede respirar por sí solo. Entonces había que hacerle la traqueostomía. Lo que en ese entonces el papá, gracias a él y a Dios, no dejó hacer. Si no, no podría cantar”, relata la madre de Nicole, Mónica López.

Publicidad

Y esa voz, prodigiosa y cálida, ha sido su mayor instrumento para tocar el alma de quienes la escuchan. Le apasionan los boleros, el pop y las baladas. Entre sus artistas favoritos está Cristian Castro. Actualmente cursa sexto semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Luis Amigó. Allí, ha sabido abrirse camino como futura periodista, a la par que participa y gana concursos de canto, dejando sin palabras a quienes la escuchan. “El llegar a las personas a través de mi voz es lo más bonito que puedo tener, y lo más bonito que Dios me ha dado”, asegura.

Aunque su condición también puede generar dolores físicos, Nicole no se da por vencida. Su pasión por la música y su carrera son su motor diario. Su sensibilidad la convierte en una melómana que ve la vida con los ojos del corazón. Parte de su formación musical ha sido acompañada por la Fundación Uno+Uno, un espacio donde ha podido fortalecer su talento y compartirlo con otros.

La historia de Nicole es un recordatorio de que, a pesar de cualquier adversidad, los sueños pueden sostenerse con determinación, talento y una voz que, literalmente, nace desde lo más profundo del alma.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL