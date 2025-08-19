Pronóstico del clima de esta semana: boletín del Ideam sobre lluvias, inundaciones y deslizamientos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, a través de su meteorólogo de turno José David Garavito Mahecha, ha difundido su boletín para el 19 de agosto de 2025, detallando un complejo panorama de alertas hidrometeorológicas que exige la atención de la ciudadanía. Este informe se convierte en una guía vital para comprender los riesgos y planificar medidas preventivas en todo el territorio colombiano. Actualmente, 29 municipios se encuentran en alerta por incendios en las regiones Andina y Orinoquía, con cuatro de ellos en alerta roja: tres en Tolima y uno en Cundinamarca, lo que implica un alto riesgo de propagación de fuego.

Paralelamente, la amenaza de deslizamientos es considerablemente más amplia, afectando a 427 municipios en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. De estos, 80 municipios están en alerta roja, con departamentos como Antioquia (33), Chocó (15) y Bolívar (10) reportando el mayor número de focos críticos. Las autoridades instan a la población a observar cualquier cambio en el terreno y seguir estrictamente las directrices de seguridad.

En el ámbito hidrológico, el riesgo de inundaciones y crecientes súbitas es una preocupación significativa. Cuencas como Orinoco, Magdalena Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas presentan múltiples alertas rojas, naranjas y amarillas, indicando condiciones propicias para desbordamientos y crecidas repentinas de ríos y afluentes. Esto impacta directamente a las comunidades asentadas en sus riberas, que deben extremar precauciones.

Las alertas meteomarinas también son relevantes. El Mar Caribe mantiene alertas amarillas por tiempo lluvioso en su litoral centro y sur, mientras que en el Pacífico colombiano se establece una alerta amarilla por lluvias en el sur y persisten alertas similares por viento y oleaje en el norte y centro. La comunidad marítima debe navegar con cautela.

En las últimas seis horas, se observó abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad en el país, concentrándose las más fuertes en el sur y occidente del Caribe, el norte y occidente de la Andina, y el oriente de la Amazonía. Tormentas eléctricas aisladas afectaron sectores de departamentos como Cesar, Bolívar, Chocó, Nariño, Antioquia y Cundinamarca, entre otros. Contrariamente, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registró predominio de tiempo seco.

Para las próximas 24 horas, se estima abundante nubosidad y lluvias probables en las regiones Caribe, Pacífica, Andina (norte y occidente) y Orinoquia. Se anticipan los mayores acumulados de precipitación y posibles tormentas eléctricas en amplios sectores del centro y norte del país, incluyendo las costas, el piedemonte Llanero, la Sierra Nevada de Santa Marta y La Mojana. Aunque San Andrés se mantendrá mayormente seco, no se descartan lluvias de variada intensidad en su área marítima.

En Bogotá, la capital, se prevé un día mayormente seco con cielos entre parcial y mayormente nublados, si bien son posibles lluvias ligeras esporádicas en el oriente y sur, con temperaturas máximas cercanas a los 18 °C. Para otras ciudades principales, el pronóstico incluye tiempo seco con posibles lluvias ligeras en Barranquilla (33°C) y Cartagena (32°C), y probables lluvias entre ligeras y moderadas en Medellín (27°C), Tunja (17°C), Bucaramanga (26°C) y Cali (29°C).

Finalmente, el Ideam sigue de cerca varias ondas tropicales en el Atlántico, que influyen en las condiciones climáticas regionales. Asimismo, se informa sobre el huracán Erin, de categoría 4, en el Atlántico tropical. A pesar de su considerable fuerza y de generar fuertes vientos y oleaje extremo que impacta zonas como las Islas Turcas y Caicos, es importante destacar que no representa una amenaza directa para Colombia. El Ideam reitera la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad ante este complejo escenario meteorológico.

