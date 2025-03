Luis Carlos Reyes dice que negativa a nombramientos "clientelistas" tendría relación con su salida

En la mañana de este lunes 10 de marzo, el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, habló con Noticias Caracol luego de que, en los últimos días, revelara supuestas recomendaciones de Armando Benedetti para recomendarle a algunas personas en determinados puestos de la Dian.

Aunque el entrevistado sostiene que estos hechos ya los había puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación desde el año pasado, Reyes aseguró que recientemente había dado a conocer estos chats con armando Benedetti ya que "el señor Benedetti y el tipo de política que él representa está llevando la delantera de lo que hace el Pacto Histórico y, como uno de los 11 millones de colombianos que votó por ese proyecto político, considero que esto no me representa a mi ni a la inmensa mayoría de quienes votamos por el cambio".

De la misma manera, el sujeto aseguró que Benedetti, acorde con algunas conversaciones que tuvo con él, habría hecho comentarios "desagradables" sobre aquellas personas que eran recomendadas para ingresar a puestos del Estado, pues el ahora ministro de Interior, supuestamente, hacía énfasis en decir que era "importante que la gente le deba algo a uno":

"Con el señor Benedetti la conversaciones son sui generis, cada una tiene sus particularidades. (...) Recuerdo mucho un comentario de él que decía 'pero no, tanto concurso y tanta vaina no es buena idea porque entonces esa gente piensa que se ganó eso por mérito y no le debe nada a uno. Y es importante que la gente le deba algo a uno', me pareció una cosa desagradable", dijo Reyes.

Adicionalmente, Reyes dijo que detrás de su salida del Gobierno podrían estar las personas que lo presionaron para hacer nombramientos "clientelistas", quienes, desde el Congreso habrían presionado para su correspondiente retiro.

"Creo que una serie de cosas que nosotros hicimos tanto en la Dian como en el Ministerio de Industria y Comercio que fue mirar estos nombramientos clientelistas en las aduanas, modificar el régimen de carrera administrativa en la Dian (...) Todo esto ha generado una gran indignación entre miembros del Congreso de la República que piensan que las finanzas del Estado son de los que piensan que la Dian es una entidad que les pertenece a ellos y que desde entonces han presionado por mi salida del Gobierno".

Reyes asegura que su salida, según relata, estuvo marcada por las fuertes presiones por parte de "personas poderosas" que habrían buscado cuotas dentro de la entidad de Impuestos y Aduanas.

"La razón para buscar mi salida siempre ha estado ahí: es mandar una señal de que ese tipo de cosas no se les niega a personas tan poderosas (...) Las presiones han sido muy fuertes y, en ese sentido, sí han estado relacionadas con mi salida"

Noticia en desarrollo...