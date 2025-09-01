“Nos amenazó y estábamos encerrados”: pasajeros cuentan los momentos de pánico avión en Bucaramanga

Momentos de tensión se vivieron la tarde del domingo 31 de agosto en el aeropuerto internacional Palonegro de Lebrija, Santander, cuando el vuelo 8579 de Avianca, con destino a Bogotá, debió retrasar su salida y evacuar a todos sus pasajeros por la conducta alterada de uno de los ocupantes a bordo.



Un episodio que generó pánico

De acuerdo con testigos, cuando la mayoría de los pasajeros ya estaba en sus asientos y la tripulación realizaba los preparativos previos al despegue, un joven se levantó de forma repentina y comenzó a dirigirse al resto de personas en la cabina con frases inquietantes.

“Esto lo hago por ustedes” y “me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos” fueron algunas de las expresiones que, según los relatos, encendieron las alarmas. El tono nervioso y errático del pasajero, sumado a que llevaba consigo una maleta recién comprada con la etiqueta aún puesta y otros artículos de lujo adquiridos antes de abordar, generó preocupación generalizada, especialmente en una mujer embarazada que se mostró visiblemente afectada.

La actriz Katherine Porto, quien viajaba en el vuelo, denunció en redes sociales que el joven incluso advirtió a los ocupantes que no les convenía viajar con él, lo que fue percibido como una amenaza.



Reacción de la tripulación y los pasajeros

En videos grabados por los mismos ocupantes y difundidos en redes, se observa cómo varios pasajeros increparon al joven, pidiéndole que dejara de atemorizar al resto de viajeros. El ambiente dentro de la cabina se tornó tenso, con discusiones entre pasajeros y llamados a la calma.



Siguiendo los protocolos de seguridad aérea, la tripulación decidió suspender el despegue, evacuar la aeronave y dar aviso inmediato a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional, personal de seguridad del aeropuerto y un equipo médico ingresaron al avión para atender la situación. El pasajero fue retirado del lugar y trasladado a un centro asistencial.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó a Noticias Caracol que el joven se encuentra actualmente internado en el hospital psiquiátrico San Camilo para una valoración especializada.

Aunque no portaba armas ni elementos peligrosos, fue detenido por causar pánico en un espacio público.



El vuelo fue reprogramado

La actividad del vuelo se interrumpió por alrededor de hora y media mientras se resolvía la situación. Una vez descartada cualquier amenaza, Avianca procedió a reubicar a los pasajeros y reprogramar la salida hacia Bogotá.

No se reportaron heridos ni daños materiales. La aerolínea lamentó las molestias ocasionadas y reiteró que la decisión de evacuar obedeció a la prioridad de garantizar la seguridad y tranquilidad de los viajeros.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL

lcramosc@caracoltv.com.co