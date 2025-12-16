Novena de Navidad día 1: oraciones y reflexiones para este 16 de diciembre de 2025

La Novena de Navidad es una tradición profundamente arraigada en la cultura cristiana, especialmente en países latinoamericanos. Se trata de un tiempo de preparación espiritual que inicia nueve días antes de la celebración del nacimiento de Jesús. Más que una costumbre, es una oportunidad para fortalecer la fe, compartir en familia y reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad: la esperanza, la paz y el amor que trae el Salvador.

Cada día de la novena invita a meditar sobre aspectos esenciales de la vida cristiana, acompañados de oraciones que elevan el corazón hacia Dios. El primer día, 16 de diciembre, marca el comienzo de este camino espiritual. Es el momento ideal para abrir el corazón, disponerse a la oración y recordar que la Navidad no es solo un acontecimiento histórico, sino una experiencia viva que renueva la fe.

En esta jornada inicial, las oraciones y reflexiones nos llaman a preparar el pesebre interior, ese espacio íntimo donde Cristo desea nacer. Con humildad y gratitud, se busca reconocer la importancia de la espera y la confianza en las promesas divinas. Cada palabra pronunciada en esta novena es una semilla de esperanza que germina en la vida cotidiana.



Novena de Navidad: día 1, 16 de diciembre de 2025

1. Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo, la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente.



Amén. (Se reza tres veces el Gloria al Padre)



2. Oración a la Santísima Virgen

Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya: os suplico que Vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. ¡Oh dulcísima Madre! Comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardasteis Vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad.

Amén. (Se reza nueve veces el Avemaría)



3. Oración a San José

¡Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abraséis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina Esencia le veo y le gozo en el cielo.

Amén. (Se reza el Padrenuestro, el Avemaría y Gloria)

4. Consideración: día 1

En el principio de los tiempos, el Verbo reposaba en el seno de su Padre, en lo más alto de los cielos; allí era la causa, a la par que el modelo de toda la creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad permanecía el Niño de Belén. Allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzado; de allí debemos datar la genealogía del Eterno, que no tiene antepasados, y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba.

La vida del Verbo Eterno en el seno de su Padre era una vida maravillosa y, sin embargo, misterio sublime, busca otra morada: una mansión creada. No era porque en su mansión eterna faltase algo a su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano, que sin Él no podría verificarse.

El pecado de Adán había ofendido a un Dios y esa ofensa infinita no podría ser condonada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido un castigo eterno; era, pues, necesario para salvarla y satisfacer su culpa, que Dios, sin dejar el cielo, tomase la forma del hombre sobre la tierra y con la obediencia a los designios de su Padre, expiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía.

Era necesario en las miras de su amor, que tomase la forma, las debilidades e ignorancia inconscientes de la infancia, para expiar las debilidades e ignorancia sistemáticas del hombre; que creciese para darle crecimiento espiritual; que sufriese, para enseñarle a morir a sus pasiones y a su orgullo y por eso el Verbo Eterno ardiendo en deseos de salvar al hombre resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable.

5. Gozos

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Ven, ven, ven! ...



¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Oh Adonai potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah! ven prontamente para rescatarnos, y que un Niño débil muestre fuerte brazo!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo! ¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio! ¡Sácanos, oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Oh lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Espejo sin mancha, Santo de los santos, sin igual imagen del Dios Soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y, en forma de Niño, da al mísero amparo! ¡Ven, ven, ven! ...

¡Rey de las naciones, Emmanuel, preclaro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío, como riego santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce hermosa estrella, brota, flor del campo!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su Niño vean, en tiempo cercano! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi Dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Véante mis ojos de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto!

¡Ven, ven, ven! ...

¡Ven, ven, ven! ... ¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto!

¡Ven, ven, ven! ...

6. Oración al Niño Jesús

Acordáos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en Vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Vos, ¡oh Niño omnipotente! Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica.

Amén.

7. Fin de la novena

Usualmente, al terminar la novena, en las familias colombianas se suelen cantar villancicos tradicionales.

