Padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios, habla sobre suplantación con IA de la que fue víctima

El padre Diego Jaramillo, presidente de la Coorporación Minuto de Dios, habló en Noticias Caracol sobre la suplantación con inteligencia artificial que inescrupulosos publicaron a través de redes sociales, utilizando el nombre del religioso para vender productos en internet. A través de un video publicado desde las redes sociales del Minuto de Dios, el padre dijo: “Están usando mi imagen como si fuera yo un vendedor de colágeno. Eso es totalmente falso. Me han informado que han estado usando mi imagen, y tal vez con inteligencia artificial, o haciendo algunas transformaciones. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna firma productora o distribuidora de colágeno”.



Sobre la grabación hecha con IA, el padre mencionó que “pensé que la gente, por utilizar publicidades y propaganda, tal vez pensaron que yo estaba ya muy viejo y que si recomendaba un remedio, debía ser que ese remedio me había hecho aguantar muchos años de vida. Entonces, que estaban aprovechando esa vocación a ver si les resultaba”.

En cuanto a cómo se enteró y las medidas que tomó en torno la suplantación de la que fue víctima, el padre Jaramillo señaló que “aquí hay gente en el Minuto de Dios que me ayuda mucho y me hicieron el comentario. Me vinieron a preguntar y me grabaron diciendo que yo no tenía nada que ver con esa publicidad. Lamento si eso perjudica a los vendedores de colágeno porque yo me imagino que el colágeno le puede hacer bien a muchas personas, pero mi deseo no era perjudicar a nadie, sino no ser objeto de publicidad. Yo no quiero aparecer como negociante de nada, sino sencillamente cuando pido ayuda es para los pobres a través de la ayuda del Minuto de Dios”.

Agregó que pide excusas por haber “perjudicado” a las personas que lo suplantaron “porque ojalá que uno no perjudicara a nadie en la vida, pero yo no lo hago por perjudicar a nadie sino por decir que yo no estoy en ese negocio”.



¿Cuánto lleva el padre Diego Jaramillo en el Minuto de Dios?

El padre Diego Jaramillo, además de hablar sobre la suplantación con inteligencia artificial de la cual fue víctima, se refirió a su historia en el Minuto de Dios, corporación en la que se hizo nacionalmente conocido. Ante la pregunta de cuánto lleva dirigiendo el Minuto de Dios, el religioso mencionó que “el padre Rafael García Herreros murió en 1992, de manera que, desde que él murió, son 34 años. Pero antes de que él muriera, yo le colaboraba haciendo el Minuto de Dios los días martes, de manera que él tomaba el martes como un día de descanso y yo lo suplía. En la televisión desde que él murió llevo 34 años, pero desde que comencé, yo creo que más de 50”.



El padre reflexionó sobre cómo la sociedad ha cambiado en los tiempos que él lleva en la televisión nacional: “El mundo cambia, todo cambia. Todo va cambiando, la política cambia, los que han ejercido el poder en Colombia han cambiado y es muy diferente la manera como actúa un presidente u otro o las fuerzas políticas. En la Iglesia han cambiado los papas, pero esperamos que la roca que es la fe de Jesucristo, esta permanezca inconmovible”.



El padre Diego Jaramillo, quien tiene 93 años, indicó cuál es la clave para que espacios como el Minuto de Dios se mantengan vigentes en la televisión colombiana. “Yo creo que lo primero es que es muy breve. El padre García Herreros, cuando inició sus programas en Cartagena, tenía un programa que duraba una hora, pero después, pesando en que la gente no tenía paciencia de escucharlo por una hora, pensó en un programa breve y él decía que el que estaba escuchando radio y de pronto comenzaba el programa Minuto de Dios, si no le gustaba, que no tuviera ni tiempo de levantarse de su silla y cambiar el dial de la radio para cambiar de estación, sino que cuando llegaba ya se había acabado, de manera que yo creo que esa fue una genialidad del padre Rafael de crear un programa tan breve”, puntualizó.

