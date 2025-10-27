En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Baby Demoni tuvo pelea antes de morir? Novio reveló nuevos audios y habló por primera vez

¿Baby Demoni tuvo pelea antes de morir? Novio reveló nuevos audios y habló por primera vez

El sujeto, señalado por haber tenido una supuesta incidencia en la misteriosa muerte de la mujer, rompió el silencio y dio nuevos detalles de lo ocurrido.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
La última llamada que habría hecho influencer Baby Demoni antes morir
La última llamada que habría hecho influencer Baby Demoni antes morir
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad