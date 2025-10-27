¿Baby Demoni tuvo pelea antes de morir? Novio reveló nuevos audios y habló por primera vez

María Alejandra Esquín, o más conocida como Baby Demoni, era una influenciadora colombiana de solo 24 años que murió el pasado 15 de octubre de 2025 en muy extrañas circunstancias. Su deceso provocó toda una ola de incógnitas, dudas y reacciones que hasta el día de hoy continúan y salen a relucir, pues aunque inicialmente se consideró que la joven se había quitado la vida, otros testimonios han dado a conocer que, al parecer, en la muerte de la joven hubo una tercera persona que pudo haber incidido.

De acuerdo con el relato de la hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, en el celular de la influenciadora con más de un millón de seguidores en sus diferentes redes sociales se habían encontrado audios del novio de Esquín obligando a la hija de la influenciadora fallecida de dar información sobre el mejor amigo. En el teléfono, adicionalmente, la abogada sostiene que habrían fotos y videos que podían dar pistas sobre un incidente violento en el apartamento minutos previos a la muerte de Baby Demoni, pues se encontró, presuntamente, material de "un televisor dañado, el vidrio quebrado, todo lleno de sangre" que darían señales de "un enfrenamiento fuerte" previo.

Sobre el novio de la mujer fallecida, identificado como Miguel López o 'Samir One' en redes sociales, se levanta una serie de sospechas. La madre de Baby Demoni ha sido una de las personas que mayores comentarios ha hecho al respecto. Según lo que ella ha publicado en redes desde la muerte de su hija, la relación entre Esquín y López era problemática, cargada de manipulación y control por parte del novio; incluso, la misma denunciante expone supuestas agresiones físicas por parte de él. Por esta razón, la mujer considera que Miguel López habría incidido en su muerte. "Mi hija jamás se habría hecho daño", ha dicho, en reiteradas ocasiones, la progenitora de la influenciadora.



La pareja de Baby Demoni aseguró en redes sociales que ambos habían tenido una fuerte discusión, tras la cual él bajó a fumar un cigarrillo y, al regresar, la encontró sin vida. Por su parte, la hermana de la influencer contó que en el apartamento había una cámara de seguridad, aunque el CTI, al inspeccionarla, descubrió que la cámara "estaba sin memoria".



Desde la muerte de la joven, su pareja no había vuelto a hacer declaraciones, algo que Juliana Calderón había considerado inusual, pues colaborar explicando lo ocurrido y dando declaraciones a las autoridades sería determinante en el proceso actual. Juliana Calderón expresó que, como amiga, siente que Baby Demoni "tenía muchas ganas de vivir" y "quería salir adelante". Aunque aún no sale un parte oficial de lo acontecido por parte de las autoridades, en recientemente Samor One, pareja de la influencer asesinada, dio nuevas palabras y algunos detalles de su versión.



¿Qué dijo Samir One, pareja de Baby Demoni tras su muerte?

En un reciente video, y tras haber recibido los señalamientos por parte de algunos parientes y cercanos de la mujer fallecida, Samir One reveló cuáles habían sido las últimas palabras que intercambió con ella antes de su muerte: "Con el respeto a mi luto por mi flaca, estas fueron las últimas palabras que hablé con ella", dijo en un video divulgado desde sus redes sociales, en el que también sostuvo que nunca había tenido incidentes de violencia o golpes por parte de él contra Alejandra Esquín. "Lamento mucho la pérdida de mi flaca. (...) Estuve en mi luto, haciéndome más fuerte para aclararles qué fue lo que pasó", dijo.

Posteriormente, Miguel López publicó un video con lo que sería, según él, la prueba de la última conversación que tuvieron las dos personas. En esta discusión, divulgada por el canal de Youtube llamado Somos Hip Hop, se escucha lo siguiente:



Baby Demoni: "Dígame quién le dijo".

Miguel López: "No le voy a decir, no le voy a decir, y pégueme".

Baby Demoni: "Dígame qué le dijeron".

Miguel López: "Me dañó las gafas, ñero".

Baby: "Dígame qué le dijeron".

Samor: “¿Y por qué se vuelve así? ¿por qué se pone así y empieza a pegarme? Usted es una boba, mentirosa. Mire cómo me dejó la cara".

Por ahora se está a la espera de que se adelanten las labores investigativas correspondientes para determinar, con mayor precisión, cuáles fueron las causas de muerte de la joven influenciadora.

