En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga en octubre 2025: también opera los sábados

Nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga en octubre 2025: también opera los sábados

La medida, contemplada en la resolución 017 de 2025, aplicará durante el último trimestre del año y busca regular la movilidad en los principales corredores viales de la ciudad.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga octubre de 2025 -
Foto: Getty Images y archivo Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad