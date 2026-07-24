Caso Andrés Camilo Peláez y lo que alias 300 tendría que ver con la desaparición del ingeniero

Por la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, fue capturado en Antioquia un sujeto identificado como Weimar Alexánder Castillo, conocido con el alias de ‘300’, quien, al parecer, coordinó el rapto del profesional y que llevaría al menos cuatro años aliado con las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

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Claudia Yepes, mamá de Andrés Camilo Peláez, recuerda con dolor la ausencia de su hijo, “un joven que ama su carrera, su trabajo, lo que hacía, trabajar por el medio ambiente, por la naturaleza, por conservar el ecosistema”.



En las últimas horas, el Gaula Militar logró la captura de alias 300, quien, según las investigaciones adelantadas por las autoridades, sería pieza clave en la desaparición del ingeniero. “Lo que fue alias 300, Willy y El Paisa, de acuerdo a las investigaciones que viene manejando nuestra Fiscalía General de la Nación, tuvieron participación en la planeación, ejecución y desaparición del ingeniero Andrés Camilo”, informó el coronel Jerson Tapias, comandante del Gaula Militar del Valle de Aburrá.



Alias 300 operaría con alias Willy y alias El Paisa

Para las autoridades, alias 300 habría trabajado en conjunto con alias Willy y alias El Paisa. “Este individuo era un articulador principal de esta estructura, era su segundo cabecilla y tenía injerencia en el manejo de todo el tema del microtráfico en el departamento antioqueño”, mencionó el coronel Tapias.

Según la investigación, la principal hipótesis de la desaparición de Andrés Camilo Peláez está relacionada con un tema de extorsión. Miguel Ángel del Río, abogado penalista, dijo en Noticias Caracol que “las teorías apuntan a un secuestro extorsivo, precisamente, con relación a su actividad profesional”.



El comandante señaló, además, que alias 300 “viene manejando un outsourcing (subcontratación) con la estructura 36 de las disidencias de las Farc, las cuales vienen siendo un brazo armado que les permite consolidar sus objetivos en las áreas urbanas”.



A través de sus redes sociales, Claudia Yepes lleva la cuenta de más de 1.500 días en los que no se conoce el paradero de Andrés Camilo y así mantiene vivo el recuerdo de su hijo.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE ÉRIKA ZAPARA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL