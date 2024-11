Pareja gay denuncia que fue golpeada y humillada en Medellín: "Iban a acabar con nosotros"

Un hecho de homofobia ocurrió en la ciudad de Medellín el pasado sábado, 2 de noviembre. Un hombre que caminaba de la mano con su pareja denunció que ambos fueron golpeados por su orientación sexual.

>>> Vea más: "Ni a un perro se le deja tirado como a mi hijo": papá de joven gay asesinado por homofobia

Javier Carrera, una de las víctimas, publicó un video en sus redes sociales en donde narró lo que vivió con su novio cuando los golpearon.

"Me siento fatal": víctima de homofobia en Medellín

“Parce, qué inseguridad hay en este país. Yo venía agarrado de manos con mi pareja y nos dijeron un poco de cosas feas por pararme y decirles que por favor me respetaran. Nos cogieron entre todos y nos golpearon horrible”, manifestó el hombre. Carrera agregó que luego del ataque en su contra “me siento fatal. Nunca me había pasado esto en mi vida”.

▶️ATAQUE HOMOFOBICO EN MEDELLIN - El día de ayer sábado fue atacado el joven Javier Carrera mientras caminaba de la mano con su pareja por sujetos quienes le gritaban groserías por el hecho de ser gay , Javier al exigirles respeto recibió golpes, lo más indignante es que algunos… pic.twitter.com/GxFzfQAOQJ — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) November 4, 2024

Publicidad

Javier interpuso la denuncia ante la Policía Nacional y narró lo siguiente: “El día 2 de noviembre de 2024, entre las 12:30 de la tarde y 1:30, me dirigía al gimnasio por la avenida San Juan hacia San Javier, a la altura de la carrera 90. Frente al local Montallantas y Vulcanizadora Auto Eros se encontraba un grupo de personas de sexo masculino, entre ellos Jhony Alberto Salazar Gallego. Él empezó a dirigirse contra mí y mi pareja, que venía conmigo tomado de la mano, con una expresión homofóbica, irrespetuosa y llamándonos ‘maricones’".

"Se reían, yo pedí auxilio y nadie me ayudaba"

La víctima agregó que “me devolví y exigí que por favor me respetara ya que estaba violando los derechos de libre personalidad e identidad de género a mí y mi pareja. Me seguía diciendo que 'los maricones no debían existir' y fue cuando el señor Jhony Alberto Salazar se me abalanzó a golpearme. Los tres amigos que estaban con él cogieron a mi novio de los brazos y lo retuvieron para que no pudiera defenderme. Se reían, yo pedía auxilio y nadie me ayudaba. La verdad me golpeó tanto en la cabeza que no sé con qué era que lo hacía. Creo que tenía algún objeto contundente para haberme dejado tantas lesiones. Apenas nos soltaron se fueron caminando y nos decían que nos fuéramos o si no iban a acabar con nosotros”.

Denuncia de ataque en Medellín - Redes sociales

Publicidad

Luego de la agresión, Javier aseguró que “llamé a la Policía para que me auxiliaran. A pesar de que me vieron fuertemente golpeado por esta persona, los policías no realizaron el correspondiente procedimiento de captura contra este ciudadano, mucho menos me prestaron los más mínimos primeros auxilios como llevarme a una clínica o a que presentara la respectiva denuncia. Soy de nacionalidad venezolana, pero conozco las leyes colombianas”.

Finalmente, el hombre agredido sostuvo que “vengo huyendo de la violencia de mi país y desafortunadamente me sucede este hecho de violencia de género en Colombia. Pero más desilusionado cuando los agentes de Policía, quienes son los encargados de imponer el orden y hacer cumplir las leyes y capturar cuando se ven enfrentados a cualquier tipo de delito que se enmarca en el código penal colombiano, pues no me protegieron de esta clase de violencia y abuso injusto por ser miembro de una comunidad que día a día se ve transgredida por la violencia, hasta llegar a generar homicidios por este tipo de gente homofóbica. Son los servidores públicos los llamados a imponer medidas y proteger a sus ciudadanos y extranjeros sin medir raza, género u orientación sexual”.

>>> Le puede interesar: Mujer trans, colaboradora de Caribe Afirmativo, fue asesinada en Medellín