Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Segundo temblor en Colombia este sábado 20 de diciembre: se registró en otro departamento

Segundo temblor en Colombia este sábado 20 de diciembre: se registró en otro departamento

En la mañana de este sábado 20 de diciembre se reportó un segundo temblor en el territorio colombiano. Tan solo dos horas antes se había presentado otro movimiento telúrico en el departamento de Antioquia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de dic, 2025
Segundo temblor en Colombia este sábado 20 de diciembre: se registró en otro departamento
Ubicación del segundo temblor registrado en la mañana de este sábado.
SGC/Archivo

