Segundo temblor en Colombia este sábado 20 de diciembre: se registró en otro departamento

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un nuevo evento sísmico registrado en la mañana de este sábado, el segundo temblor del día. De acuerdo con el boletín actualizado, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:35 de la mañana, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

El sismo tuvo una magnitud de 3.6 en la escala de magnitud local. Según los instrumentos de la Red Sismológica Nacional, el foco del movimiento se localizó a una profundidad de 150 kilómetros. En sismología, la profundidad es un factor determinante para la percepción en la superficie: los sismos que ocurren a más de 70 kilómetros de profundidad se consideran "intermedios". Esta característica suele provocar que la energía se disipe de manera más uniforme, permitiendo que el temblor sea sentido en un radio más amplio, aunque con menor intensidad destructiva que un sismo superficial.



El epicentro exacto se ubicó en las coordenadas latitud 6.83 y longitud -73.12, situándose a tan solo 8 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos. Dada la ubicación y la profundidad del evento, el reporte indica que el sismo fue percibido en diversas localidades del oriente colombiano. Las principales áreas de influencia incluyen:



Santander: Especialmente en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Especialmente en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Norte de Santander: Percepción leve en la ciudad de Cúcuta y municipios aledaños.

Percepción leve en la ciudad de Cúcuta y municipios aledaños. Boyacá y Casanare: Debido a la propagación de las ondas, estaciones en Tunja y Yopal registraron el paso del evento sísmico.

Hasta el momento, las autoridades de Gestión del Riesgo de Desastres no han reportado daños materiales ni afectaciones a la integridad física de los habitantes en las zonas donde se sintió el movimiento.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Para entender la frecuencia de estos eventos, es necesario mirar bajo nuestros pies. Colombia es un país geológicamente activo debido a su ubicación privilegiada y compleja en la esquina noroccidental de Suramérica. El territorio colombiano se encuentra en la zona de interacción de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca (en el Pacífico), la Placa del Caribe (al norte) y la Placa Suramericana (sobre la que estamos).

El proceso principal es la subducción, donde la placa de Nazca "choca" contra la Suramericana y se introduce debajo de ella. Esta fricción constante acumula energía que se libera periódicamente en forma de sismos. Además, el país está atravesado por sistemas de fallas geológicas activas, como la Falla de Romeral o la del Piedemonte Llanero. El epicentro de hoy no es casualidad. Los Santos es reconocido mundialmente como el segundo nido sísmico más activo del planeta, superado únicamente por la región de Hindú Kush en Afganistán.

Un "nido sísmico" es una región donde se concentra una actividad telúrica inusual de manera casi diaria. En Los Santos, se registran miles de sismos al año. Los científicos explican que esto se debe a una particularidad en la placa de Nazca que, al subducir en esta zona específica, genera una concentración de esfuerzos mecánicos a profundidades de entre 120 y 160 kilómetros, lo que explica por qué la mayoría de los sismos allí (como el de hoy) son de profundidad intermedia.

El Servicio Geológico Colombiano recuerda a la población que, aunque Colombia es un país sísmicamente activo, los temblores no se pueden predecir. La mejor herramienta sigue siendo la prevención y el conocimiento de las rutas de evacuación en hogares y lugares de trabajo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.