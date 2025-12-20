Impresionantes imágenes de incendio que consumió reconocido restaurante en Llanogrande, Rionegro

En la madrugada del sábado 20 de diciembre de 2025, un incendio de gran magnitud destruyó por completo el reconocido establecimiento gastronómico Brasas Steak House, ubicado en el kilómetro 7,5 de la Recta Llanogrande, en jurisdicción del municipio de Rionegro, Antioquia. Las autoridades reportan daños estructurales severos, sin víctimas ni personas lesionadas, pero con graves consecuencias materiales y una conmoción notable en la comunidad.

Según el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro, la alerta se activó en la madrugada. En el lugar se desplegaron 16 unidades del Cuerpo de Bomberos con tres máquinas extintoras para contener las intensas llamas. El fuego consumió no solo el restaurante, sino también estructuras contiguas, lo que aumentó la complejidad del operativo.



Imágenes del fuerte incendio en restaurante de Rionegro

La conflagración comenzó en horas tempranas del sábado y se prolongó durante varias horas hasta su contención, con afectaciones estructurales significativas en el inmueble y los establecimientos colindantes. En redes sociales hay varias imágenes y videos que muestran la gravedad del incendio. La Alcaldía de Rionegro confirmó desde sus canales oficiales que se controló el incendio sin registrar lesionados. La Administración agradeció la rápida respuesta de los cuerpos de bomberos y llamó a reforzar protocolos de prevención.



Que pesar, solidaridad con los propietarios y empleados.



Incendio esta madrugada en el restaurante Brasas en Llanogrande pic.twitter.com/gdob6nbXL2 — Daniel Sanín (@DanielSanin) December 20, 2025

Por su parte, Brasas Steak House emitió un comunicado reconociendo la magnitud de los daños. Informaron que están a la espera de los resultados de las investigaciones y detallaron que las causas aún no han sido determinadas. Desde la gerencia manifestaron: “Las autoridades y organismos correspondientes se encuentran evaluando los daños e investigando las causas de este desafortunado evento, con lo cual esperamos compartir mayor información una vez sea posible”.

Además de agradecer la solidaridad de la comunidad, el restaurante señaló que este episodio refuerza la importancia de la comunidad que lo ha sostenido como punto de encuentro gastronómico.

El incendio consumió no solo el restaurante, sino también dos establecimientos cercanos: Dislicores y Esponjado’s, que resultaron gravemente afectados, según reportes. La ruta El Retiro–Llanogrande fue temporalmente restringida para permitir el paso de los equipos de emergencia y proteger a la comunidad.

Aunque aún no se han determinado las causas del siniestro, las autoridades avanzan en inspecciones técnicas, análisis de restos y entrevistas en el sitio para establecer el origen del fuego. La evaluación de seguridad del inmueble y la revisión de posibles puntos calientes continuarán durante los próximos días.

Desde nuestra Oficina de Gestión del Riesgo y con el trabajo de 16 unidades de Bomberos con 3 máquinas se logró controlar el incendio ocurrido esta madrugada en Llanogrande, restaurante Brasas.

🚨Se reportaron solo daños estructurales. pic.twitter.com/NBjLqJnVYj — Alcaldía de Rionegro (@AlcRionegro) December 20, 2025

