Menor de 14 años habría sido asesinada por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

La violencia en el departamento de Antioquia ha vuelto a cobrar la vida de una persona inocente, sumiendo al municipio de Briceño en una profunda consternación y luto. Una menor de 14 años fue asesinada presuntamente por integrantes del Clan del Golfo. El hecho deja clara la crítica situación de orden público que atraviesa esta región del norte del departamento.

Los hechos, que se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades, ocurrieron en un establecimiento comercial del municipio. Briceño, ubicado a aproximadamente cuatro horas y media de la ciudad de Medellín, se convirtió en el escenario de un ataque violento cuando hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en el lugar donde la menor departía con sus seres queridos. Según los reportes, estos sujetos dispararon de manera indiscriminada, lo que desencadenó un enfrentamiento armado directo entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.



Menor de 14 años fue trasladada al hospital, pero allí falleció

En medio del fuego cruzado y la confusión, la niña de 14 años resultó gravemente herida. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida y de ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, la menor falleció debido a la gravedad de sus heridas. Este trágico suceso no fue la única consecuencia letal del enfrentamiento; un hombre también perdió la vida en el sitio de los hechos y una mujer adulta resultó herida, por lo que tuvo que ser remitida a un centro médico para recibir atención especializada.



La principal hipótesis de las autoridades apunta a que este ataque indiscriminado se produjo como una retaliación del Clan del Golfo hacia las disidencias de las FARC. Esta disputa territorial ha mantenido a la población de Briceño en un estado de zozobra constante.



No es la primera vez que el municipio sufre por las acciones de estos grupos; anteriormente se han reportado desplazamientos forzados y otras afectaciones graves derivadas de los combates entre estas estructuras criminales. Sin embargo, el asesinato de una menor de edad ha generado una indignación particular y un renovado sentimiento de vulnerabilidad entre los habitantes.



Alcalde de Briceño pide presencia de Policía en el municipio

Ante esta escalada de violencia, el alcalde de Briceño, Noé de Jesús Espinoza, ha emitido un llamado vehemente y urgente al Gobierno nacional para que se fortalezca la seguridad en el territorio. La preocupación radica en la insuficiencia de la fuerza pública para proteger a la comunidad. De acuerdo con la información oficial, el municipio contaba con un refuerzo de ocho policías, pero estos fueron trasladados recientemente hacia otra jurisdicción.

"Hacemos un llamado desde el Gobierno local para que el Gobierno nacional siga haciendo ese apoyo con fuerza pública en nuestro territorio. Teníamos unos ocho policías, los cuales ya fueron trasladados hacia otra jurisdicción. Queremos que nuestros habitantes vivan una Navidad en calma y en paz", expresó el alcalde.

El clamor de la administración local es claro: se requiere un apoyo sostenido de la fuerza pública para evitar que hechos tan lamentables como la pérdida de una vida joven vuelvan a ocurrir. Las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes para aclarar los detalles del ataque y esperan pronto dar con los responsables de este crimen que hoy enluta a Antioquia.

