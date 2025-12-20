En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Menor de 14 años habría sido asesinada por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

Menor de 14 años habría sido asesinada por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

La menor se encontraba en un establecimiento comercial cuando hombres armados ingresaron y dispararon indiscriminadamente, dejándola gravemente herida. Un hombre también murió en el lugar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de dic, 2025
Menor de 14 años habría sido asesinada por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

