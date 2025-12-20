Reportan nuevo temblor este 20 de diciembre de 2025: epicentro en municipio cerca de Bogotá

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó un nuevo temblor en el centro del país, sumando otro episodio a la jornada sísmica que ha mantenido en alerta a varias regiones. El sismo se registró a las 17:52 hora local con epicentro en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, y una magnitud de 2,8 en la escala de Richter.

Temblor hoy en Colombia tuvo profundidad menor a 30 km

De acuerdo con el reporte oficial del SGC, el temblor fue superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que suele generar mayor percepción en superficie. El evento fue identificado con el código SGC2025yzsviz y se localizó en las coordenadas 4.40° de latitud y -73.26° de longitud. El sistema registró el movimiento en 68 estaciones sísmicas, confirmando su estatus como evento manualmente verificado. Los municipios más cercanos al epicentro son:



Paratebueno (Cundinamarca), a 7 km.

Medina (Cundinamarca), a 16 km.

Restrepo (Meta), a 36 km.

Aunque la magnitud fue baja, la superficialidad del sismo pudo generar sensación en poblaciones cercanas. Hasta el momento, no se reportan daños ni afectaciones en infraestructura ni personas.

Este nuevo temblor se suma a varios movimientos telúricos reportados más temprano por el Servicio Geológico Colombiano, que han mantenido la atención sobre la actividad sísmica en el país. El SGC señala que estos eventos son normales en una región con alta dinámica tectónica, especialmente en el centro y occidente de Colombia, donde confluyen placas continentales y oceánicas.



El SGC reiteró que la ocurrencia de varios sismos en un mismo día no implica necesariamente un incremento inusual de riesgo, pero sí recuerda la importancia de mantener planes de emergencia y protocolos de autoprotección.



¿Por qué tiembla en Cundinamarca?

Colombia se encuentra en una zona sísmicamente activa por la interacción de la placa de Nazca y la placa Suramericana. En departamentos como Cundinamarca, Meta y Boyacá, los sismos suelen ser superficiales y de baja magnitud, aunque en ocasiones pueden alcanzar niveles perceptibles en Bogotá y otras ciudades. Según el SGC, la región oriental del país presenta fallas geológicas activas que pueden generar movimientos como el registrado hoy. La recomendación es no bajar la guardia y seguir las indicaciones oficiales.



Entidades como el Servicio Geológico Colombiano y Gestión del Riesgo han recomendado desde siempre mantener la calma tanto durante el movimiento telúrico como después de que ocurra. Insistieron en que no se deben congestionar las líneas de emergencia a menos que existan afectaciones graves, pues esto puede retrasar la atención de quienes realmente lo necesitan.

También recomendaron revisar el estado de las viviendas y edificaciones en caso de haber sentido el sismo, para descartar daños estructurales que puedan representar riesgos. Además, recordaron la necesidad de actualizar los planes familiares de emergencia, definiendo puntos de encuentro y rutas de evacuación que permitan actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que la percepción de un sismo depende de factores como la profundidad, el tipo de suelo y la distancia al epicentro. Aunque la magnitud de 2,8 se considera baja, su carácter superficial puede hacer que algunas personas lo sientan con claridad, especialmente en zonas cercanas al epicentro.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL