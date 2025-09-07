Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará la medida en la semana del 8 hasta el 12 de septiembre

Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará la medida en la semana del 8 hasta el 12 de septiembre

El pico y placa en la capital santandereana es de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Tenga en cuenta las fechas para evitar multas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 07, 2025 03:30 p. m.
Pico y placa Bucaramanga
Getty Images/ Dirección de Tránsito de Bucaramanga