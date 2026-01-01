En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga no operará en los primeros días de enero de 2026: pilas a las fechas

Pico y placa en Bucaramanga no operará en los primeros días de enero de 2026: pilas a las fechas

La medida del pico y placa en Bucaramanga volverá a aplicarse a partir del 13 de enero, con una rotación distinta que será definida mediante decreto en los primeros días del año.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de ene, 2026
Pico y placa en Bucaramanga no operará en los primeros días de enero de 2026
Pico y placa en Bucaramanga no operará en los primeros días de enero de 2026. -
Foto: Getty Images y archivo Noticias Caracol

