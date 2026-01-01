Pico y placa en Bucaramanga no operará en los primeros días de enero de 2026: pilas a las fechas

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que el inicio de 2026 estará marcado por una pausa temporal en la medida de pico y placa que rige habitualmente en la capital santandereana y en los municipios que conforman su área metropolitana. De acuerdo con lo informado por la entidad, la restricción quedará levantada desde el miércoles 1 de enero y se mantendrá suspendida hasta el domingo 12 del mismo mes, con el objetivo de facilitar la movilidad durante la temporada de vacaciones y el retorno de viajeros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante este periodo, los conductores de vehículos particulares y motocicletas podrán circular sin limitaciones asociadas al último dígito de la placa, tanto en Bucaramanga como en Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La decisión busca responder al aumento de desplazamientos que se registra tradicionalmente en los primeros días del año, cuando muchas personas regresan a la ciudad tras las festividades de fin de año o se movilizan por motivos turísticos y familiares.



¿Cuándo se anunciará nueva rotación de pico y placa en Bucaramanga?

Jahir Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, explicó que la suspensión es temporal y que la medida retomará su curso normal a partir del lunes 13 de enero. Sin embargo, el funcionario precisó al medio local Bumangues Noticias que el esquema de restricción no será el mismo que estuvo vigente durante 2025, ya que para el nuevo año se implementará una rotación diferente, la cual aún se encuentra en proceso de definición.

Según indicó Manrique, entre el 7 y el 13 de enero se llevarán a cabo jornadas de socialización con el Área Metropolitana de Bucaramanga y con las autoridades de los cuatro municipios, con el fin de coordinar la aplicación del pico y placa de manera unificada. Estas reuniones servirán para establecer el orden de los dígitos que tendrán restricción cada día y para evaluar el impacto que la nueva rotación podría tener sobre los conductores.



Publicidad

¿Cómo funcionará nueva rotación de pico y placa en Bucaramanga?

Aunque todavía no se ha expedido el decreto oficial con los detalles, la Dirección de Tránsito adelantó que el esquema mantendrá las características tradicionales. Esto significa que la restricción se aplicará a dos dígitos por día, con un solo día de pico y placa por semana para cada vehículo, además de un sábado al mes incluido dentro del calendario. Este modelo ha sido utilizado en años anteriores y, según las autoridades, ha permitido una distribución más equitativa de las restricciones.

En cuanto a los horarios, se confirmó que, una vez se reactive la medida el 13 de enero, el pico y placa regirá de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Los sábados, la restricción se aplicará desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, tal como ha ocurrido en periodos anteriores. Estos horarios buscan regular el flujo vehicular en los momentos de mayor congestión, especialmente durante la jornada laboral.

Publicidad

El director de Tránsito señaló que la definición de los dígitos específicos se dará a conocer únicamente cuando el decreto esté en firme, ya que todavía se están evaluando distintas alternativas para generar la menor afectación posible a los ciudadanos. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que estén atentos a los canales oficiales de información, donde se publicarán oportunamente los detalles de la nueva rotación.

Desde la Dirección de Tránsito se reiteró que, una vez finalizado el periodo de suspensión, el cumplimiento de la medida será objeto de control y seguimiento, como parte de las acciones habituales de regulación del tráfico. Asimismo, se recordó que el pico y placa es una herramienta de gestión de la movilidad que busca reducir la congestión y mejorar los tiempos de desplazamiento en la ciudad.

Por ahora, los conductores podrán circular libremente entre el 1 y el 12 de enero de 2026, mientras se definen las condiciones bajo las cuales volverá a operar la restricción.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co