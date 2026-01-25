Pico y placa en Cali funcionará así en la semana del 26 al 30 de enero: evite multas

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que la rotación vigente para el primer semestre de 2026 se mantiene y seguirá aplicándose en la última semana de enero. Esto significa que cada día de la semana corresponderá a dos números finales de placa, y los vehículos que coincidan con esa numeración no podrán circular dentro del horario establecido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Secretaría de Movilidad Distrital anunció que, tal como ha sucedido en años anteriores, la restricción de circulación continuará aplicándose de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Los fines de semana y días festivos estarán exentos de la restricción, lo que permitirá a los caleños contar con mayor libertad de movilidad en esos días.



Pico y placa en Cali la semana del 26 al 30 de enero

La nueva rotación se ha organizado de manera que cada día de la semana laboral dos dígitos finales de placa tengan prohibida la circulación. El orden establecido por la alcaldía es el siguiente:



Lunes: placas terminadas en 1 y 2 .

placas terminadas en . Martes: placas terminadas en 3 y 4 .

placas terminadas en . Miércoles: placas terminadas en 5 y 6 .

placas terminadas en . Jueves: placas terminadas en 7 y 8 .

placas terminadas en . Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

¿Qué pasa si mi vehículo está exento?

La norma contempla varias excepciones que permiten a ciertos vehículos circular sin restricciones. Entre los casos más relevantes están:



Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, entre otros).

Vehículos oficiales y diplomáticos.

Automotores que transporten personas con discapacidad, siempre que cuenten con la acreditación correspondiente y la persona beneficiaria esté presente.

Vehículos híbridos y eléctricos.

Camiones de carga pesada con capacidad superior a cinco toneladas.

Motocicletas (no aplican restricciones).

Vehículos registrados en el sistema de pago por congestión o por emisión de contaminantes.

La Secretaría de Movilidad de Cali hizo un llamado a los ciudadanos para que consulten los canales oficiales y las aplicaciones móviles autorizadas, que permitirán verificar si su vehículo está afectado por la restricción de pico y placa en un día determinado. Además, se recomienda hacer uso del transporte público, como el Sistema MIO, que es una opción segura y eficiente para moverse por la ciudad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co