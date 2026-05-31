Pico y placa en Ibagué: así funcionará la medida durante la primera semana de junio de 2026

La medida de pico y placa para vehículos particulares en Ibagué continuará sin modificaciones durante la primera semana de junio de 2026, de acuerdo con el esquema establecido por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad para el primer semestre del año. La restricción, que busca contribuir al ordenamiento del tránsito y mejorar la movilidad en la capital tolimense, seguirá aplicándose bajo la misma rotación de placas vigente desde enero.



Los conductores deberán estar atentos a los dígitos restringidos entre el lunes 1 y el viernes 5 de junio, ya que las autoridades mantienen controles en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la norma y evitar que aumenten los niveles de congestión en las principales vías.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Horario de la restricción en Ibagué

El pico y placa en Ibagué opera de manera continua durante gran parte de la jornada diaria. La medida rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, horario en el que los vehículos particulares con las placas restringidas no podrán circular por las calles de la ciudad.

La programación establecida para el primer semestre de 2026 contempla dos dígitos por día, tomando como referencia el último número de la placa del vehículo.



Así será la rotación del 1 al 5 de junio

Para la primera semana de junio, la restricción funcionará de la siguiente manera:



Lunes 1 de junio: no podrán circular vehículos con placas terminadas en 8 y 9.

Martes 2 de junio: la restricción aplicará para las placas finalizadas en 0 y 1.

Miércoles 3 de junio: no podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 2 y 3.

Jueves 4 de junio: la medida cobijará a las placas finalizadas en 4 y 5.

Viernes 5 de junio: la restricción será para los vehículos cuyas placas terminan en 6 y 7.

Como ocurre habitualmente, los fines de semana no están incluidos dentro de la medida para vehículos particulares, por lo que los conductores podrán movilizarse sin restricciones relacionadas con el pico y placa.



¿A quiénes aplica la medida?

La restricción está dirigida principalmente a los vehículos particulares que circulan por la ciudad. En contraste, las motocicletas no hacen parte del esquema general de pico y placa implementado en Ibagué, mientras que otros medios de transporte cuentan con regulaciones específicas determinadas por las autoridades locales.

Publicidad

La medida busca distribuir de manera más equilibrada el flujo vehicular durante los días hábiles, especialmente en las horas de mayor circulación, cuando se registra una mayor demanda en corredores estratégicos de la ciudad.

Multa por incumplir el pico y placa

Las autoridades recuerdan que ignorar la restricción puede traer consecuencias económicas para los conductores. Según la normativa vigente, el incumplimiento del pico y placa acarrea una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Publicidad

Además de la multa, los organismos de tránsito pueden ordenar la inmovilización del vehículo, una medida que representa costos adicionales para el propietario y mayores trámites para recuperar el automotor.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la programación correspondiente a cada día y planificar los desplazamientos de acuerdo con los números restringidos. De esta manera, los conductores podrán evitar sanciones y contribuir al cumplimiento de una medida que continúa siendo una de las principales herramientas para gestionar la movilidad en Ibagué durante el primer semestre de 2026.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co