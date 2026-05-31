¡Pilas! Así funcionará el pico y placa en Bucaramanga durante la primera semana de junio de 2026

La medida de pico y placa continuará vigente en Bucaramanga durante la primera semana de junio de 2026 como parte de las estrategias implementadas por las autoridades para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en las principales vías de la ciudad. Los conductores deberán estar atentos a la programación establecida para evitar sanciones y planificar con anticipación sus desplazamientos.



La restricción, que se mantiene para el periodo comprendido entre abril y junio de 2026, aplica para vehículos particulares, oficiales, diplomáticos, consulares y de matrícula extranjera. La medida no incluye a los taxis, que cuentan con un esquema de regulación diferente.

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Horarios del pico y placa en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga mantiene los horarios establecidos para el segundo trimestre del año. De 6 de la mañana a 8 de la noche.

De lunes a viernes, la restricción rige entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, mientras que los sábados se aplica entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.



Las autoridades recuerdan que la medida busca facilitar la circulación vehicular en los sectores con mayor flujo de automotores y contribuir a una movilidad más eficiente en la capital santandereana.



Restricción del 1 al 6 de junio

Para la primera semana de junio, la programación se desarrollará de acuerdo con el último número de la placa de cada vehículo.



La semana comenzará el lunes 1 de junio con restricción para los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0.

El martes 2 de junio no podrán circular los automotores con placas finalizadas en 1 y 2.

La medida continuará el miércoles 3 de junio para los vehículos terminados en 3 y 4.

El jueves 4 de junio la restricción aplicará a las placas terminadas en 5 y 6.

Por su parte, el viernes 5 de junio no podrán movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 7 y 8.

Así funcionará el pico y placa el sábado 6 de junio

La medida también estará vigente durante la jornada sabatina. Según el calendario oficial, el sábado 6 de junio de 2026 tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en 3 y 4, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

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Esta programación hace parte del cronograma especial establecido para los sábados, que rota periódicamente durante el trimestre.

Evite sanciones y programe sus recorridos

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores verificar con anticipación los números restringidos antes de salir a las vías. El incumplimiento de la medida puede derivar en sanciones económicas e incluso en la inmovilización del vehículo, de acuerdo con la normativa vigente.

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Asimismo, la Dirección de Tránsito invita a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se publican las actualizaciones relacionadas con la movilidad y las futuras rotaciones del pico y placa.

Con el inicio de junio, la recomendación para los conductores es revisar la programación correspondiente a cada día y organizar sus desplazamientos con tiempo, especialmente en las horas de mayor circulación vehicular, cuando suelen registrarse los mayores niveles de congestión en Bucaramanga.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co