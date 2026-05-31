Bombardean estructura del Clan del Golfo en plena jornada electoral: "No afectan las elecciones"

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, dio a conocer que se está realizando una operación a una estructura del Clan del Golfo entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó. El uniformado indicó que están detrás de alias Machín o El viejo y que por el momento no hay ninguna afectación a los puestos de votación que están recibiendo a los ciudadanos para la jornada de elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.



López le entregó detalles a Blu Radio sobre la operación militar. "Estamos en este momento ya con tropas en el sector. Aquí estamos detrás de un bandido que es alias Machín o El viejo de esta estructura criminal del Clan del Golfo. Está en desarrollo en este momento la operación. Todavía no tenemos resultados. Esta mañana tuvimos hostigamientos hacia aeronaves que nos están apoyando y esperamos que esta sea otra operación militar exitosa", explicó el uniformado.

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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dio detalles sobre la operación en Noticias Caracol En Vivo. "Se desarrollo en la noche del día de ayer, ya casi a la medianoche, un ataque aéreo estratégico, un bombardeo contra una estructura del EGC, más comúnmente conocido como Clan del Golfo. (Fue) en el área del Chocó, en límites con el Valle del Cauca, se encuentra en desarrollo la operación. No afectan las elecciones. Hace parte del ritmo operacional en zonas de profundidad para que los colombianos podamos vivir en paz", aseguró el jefe de la cartera.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares también dijo que tenían información de inteligencia de una estructura de más o menos de 80 hombres distribuida en varios sectores de la zona donde están efectuando el operativo. "Esperamos de que se desarrolle la operación para poder brindarles un poco más de información", dijo el uniformado, quien agregó que siempre están en desarrollo de operaciones en contra de todos los grupos criminales organizados del país. "No tiene que interceder en nada. Vamos avanzando para el desarrollo de operaciones militares", dijo, mencionando las mesas de negociación entre el Gobierno y estos grupos.



"En ningún momento no hay limitación para las fuerzas militares. No hay cese vigente con ninguna estructura. Estamos en cumplimiento de la Constitución de la ley y eso es lo que estamos haciendo (...) No hay ninguna afectación a las mesas electorales. Es en una zona muy selvática. Los pobladores de estas regiones pueden salir a votar con tranquilidad".

