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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así va el pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: multa por no cumplir la restricción

Así va el pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: multa por no cumplir la restricción

Recuerde que la medida del pico y placa aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., bajo un modelo que depende del último dígito de la placa.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 31 de may, 2026
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Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: horarios y restricciones
Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: horarios y restricciones -
Getty Images

El pico y placa en Bogotá mantiene el esquema tradicional para el mes de junio. La restricción opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., bajo un modelo que depende del último dígito de la placa. El sistema funciona con base en días pares e impares. En fechas impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. En fechas pares lo hacen los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Con ese criterio, la semana del 1 al 5 de junio deja un patrón claro: hay grupos de placas que acumulan más jornadas de restricción que otros.

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Así queda el pico y placa día por día del 1 al 5 de junio de 2026

Para esa semana, el calendario tiene cinco días hábiles. El pico y placa queda así:

  • Lunes 1 de junio: restricción para placas 6, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 2 de junio: restricción para placas 1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 3 de junio: restricción para placas 6, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 4 de junio: restricción para placas 1, 2, 3, 4 y 5
  • Viernes 5 de junio: restricción para placas 6, 7, 8, 9 y 0

Cada día alterna el grupo afectado, pero la semana no es simétrica. Al tener cinco días hábiles, uno de los grupos resulta con más jornadas de restricción. El pico y placa no tiene pausas durante la jornada. La medida aplica de lunes a viernes en un horario continuo desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Durante los fines de semana no hay restricción para vehículos particulares.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Incumplir el pico y placa en Bogotá genera una sanción económica establecida en el Código Nacional de Tránsito. Para 2026, esta falta corresponde a la infracción tipo C14, que se aplica a quienes circulan en horarios o zonas donde hay restricción. El valor de la multa para ese año es de $875.445 pesos, calculado con base en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además del comparendo, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, ya sea en operativos en vía o mediante la verificación de cámaras de control autorizadas. Esto implica costos adicionales como grúa y patios, que deben asumirse para recuperar el vehículo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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