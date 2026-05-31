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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La comunidad de Isla Grande, Cartagena, no votó en las elecciones presidenciales: ¿por qué?

La comunidad de Isla Grande, Cartagena, no votó en las elecciones presidenciales: ¿por qué?

La comunidad hizo un video aclarando las razones de esta huelga. Secretaría del Interior de Cartagena habló con los habitantes de la isla.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 31 de may, 2026
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Isla Grande
Comunidad alega abandono por parte de los gobiernos.
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Las elecciones presidenciales 2026 en Colombia avanzan, pero la comunidad de una isla no irá a las urnas este 31 de mayo como protesta contra el Gobierno nacional y local. Se trata de Isla Grande, que hace parte de las conocidas Islas del Rosario en Cartagena.

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Parte de la comunidad apareció en un video en el que escuchan a un hombre que se refiere a "una serie de circunstancias" que han vivido como nativos, que los llevó a tomar la decisión de protestar: "No estamos bloqueando ni interfiriendo con las elecciones presidenciales, lo único que queremos es que el Estado nos escuche y haga presencia acá en el territorio, tanto la alcaldía y la gobernación, y que viva lo que estamos viviendo actualmente".

El sujeto relata que los habitantes de esta zona insular están sufriendo problemas ne materia de electricidad, salud, educación, entre otros. "Son servicios públicos que contribuye a la vida y desarrollo de una comunidad. Actualmente llevamos siete días sin energía. Tenemos energía de día, pero de noche no tenemos nada".

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A la vocería de este hombre le siguieron más quejas por parte de los integrantes de la propia comunidad, que confirmaron estos hechos y dieron referencia a sus casos personales.

Noticias Caracol conoció por parte de la Secretaría de Interior de la Alcaldía de Cartagena que la comunidad de Isla Grande inició la protesta en los puestos de votación y no dejaron ingresar el material electoral desde el primer momento. Finalmente, se llegó a un acuerdo con los manifestantes, que permitieron la entrada de funcionarios de Registraduría. Sin embargo, se mantiene en pie la protesta en la que los mayores de edad habilitados en Isla Grande no están entrando a votar.

El secretario de Interior dialogó con la comunidad en horas de la mañana y quedó con el compromiso de volver a sostener una reunión con los afectados este próximo miércoles 3 de mayo.

María Paula Rodríguez Rozo
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