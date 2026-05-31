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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave accidente en el Eje Cafetero: auto deportivo chocó contra siete vehículos

Grave accidente en el Eje Cafetero: auto deportivo chocó contra siete vehículos

Varias personas resultaron heridas. El conductor del deportivo se negó a presentar la prueba de alcoholemia en un primer momento.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 31 de may, 2026
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CHOQUE EN PEREIRA
Imágenes del choque
Policía de Pereira

La tranquilidad en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, se vio interrumpida por un grave accidente que ocurrió este sábado 30 de mayo en horas de la madrugada cuando un auto deportivo dio rienda suelta al caos tras chocar contra siete vehículos.

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Los hechos ocurrieron en el sector conocido como Comuneros, que comunica a Pereira con Dosquebradas, frente a un semáforo. Testigos grabaron la escena que quedó tras la colisión. En el sitio se ve que una camioneta quedó de costado por la fuerza con la que ocurrió el accidente. En el sitio se observa cómo llegaron paramédicos para ayudar a las víctimas que se movilizaban en un microbús, otros cinco carros y una motocicleta.

Como consecuencia de este siniestro, cinco personas resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.

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El conductor involucrado fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. "Venía en alto grado excitación, al parecer por efectos de bebidas embriagantes", señaló el coronel Oscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante Policía Metropolitana de Pereira.

En medio del procedimiento, y en coordinación con la Fiscalía, se adelantaron las actuaciones legales para practicarle la prueba de alcoholemia, a lo que él se negó inicialmente.

El hombre capturado conducía un Audi amarillo de alta gama y al parecer, es dueño de un restaurante que promocionaba en una etiqueta que estaba pegada al vehículo.

María Paula Rodríguez Rozo
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