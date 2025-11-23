Video de momento exacto de impactante accidente en Medellín: volqueta arrastró buseta y 10 carros

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado 22 de noviembre en el sector de Robledo, en Medellín, involucrando a una volqueta y dejando un saldo de nueve personas lesionadas. Noticias Caracol conoció el video que registró el momento del siniestro, en el que una volqueta de color amarillo, al parecer, perdió los frenos, desencadenando una colisión masiva.

El vehículo pesado, que transportaba 17 toneladas de material, recorrió sin control por más de 400 metros una de las vías más transitadas de Robledo. En su recorrido descontrolado, la volqueta impactó un total de 12 vehículos.



Las autoridades han indicado preliminarmente que la causa del siniestro vial fue la pérdida de los frenos por parte de la volqueta, una situación que será confirmada y establecida en la investigación.



Los testigos del hecho describieron la escena con alarma. Un testigo relató que la volqueta venía "muy acelerada" y se notaba que no tenía frenos. El vehículo se llevó los carros que tenía por delante y una buseta, la cual también salió disparada sin control por la vía.

“Parece que la volqueta se frenó al impactar a vehículos que estaban esperando en el semáforo”, contó un testigo del siniestro. Otro conductor, afectado directamente, relató que, al frenar su camioneta, el material que transportaba la volqueta terminó impactando todo el panorámico del vehículo.

El estruendo del accidente fue notorio para los residentes cercanos, quienes salieron a auxiliar a las personas que iban en los vehículos impactados. Una persona que se asomó tras escuchar el ruido vio la volqueta encima de un carro pequeño; afortunadamente, los dos pasajeros de ese vehículo salieron caminando, aunque uno presentaba una lesión en una mano.

A pesar de la magnitud de la colisión y el número de vehículos afectados, afortunadamente nadie perdió la vida. Sin embargo, nueve personas resultaron heridas, todas ellas mayores de edad. Los afectados están recuperándose en centros asistenciales. Se reportó que solo tres de los heridos tienen lesiones de consideración, se trata de adultos mayores.

El impacto fue tan grave que, de acuerdo con las autoridades, algunos de los vehículos terminaron en pérdida total. Debido a las labores de atención y remoción de escombros, la vía tuvo que ser cerrada por un periodo de dos horas. La investigación continúa para confirmar la falla mecánica que resultó en este siniestro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.