En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Rotación del pico y placa en Cartagena para la semana del 24 al 28 de noviembre

Rotación del pico y placa en Cartagena para la semana del 24 al 28 de noviembre

La medida de movilidad vehicular de pico y placa en Cartagena operará sin excepciones toda la semana del 24 al 28 de noviembre, aplicando a vehículos particulares y motocicletas bajo el esquema vigente.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Rotación del pico y placa en Cartagena para la semana del 24 al 28 de noviembre
Pico y placa en Cartagena noviembre de 2025: ojo a la rotación -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad