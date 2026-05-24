Pico y placa en Medellín del 25 al 29 de mayo de 2026: así va la medida para fin de mes

La última semana de mayo mantiene el esquema habitual del pico y placa en Medellín para carros particulares. La medida se aplica según el último número de la placa y cambia cada semestre. Para este periodo, la rotación ya está definida y se mantiene igual durante toda la semana. En Medellín, el sistema es distinto al de Bogotá. No funciona por días pares o impares, sino por dos dígitos específicos que rotan cada día. La restricción aplica de lunes a viernes y cubre franjas de la mañana y la tarde.



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Pico y placa día para la semana del 25 al 29 de mayo de 2026

Lunes 25 de mayo: placas terminadas en 3 y 4

Martes 26 de mayo: placas terminadas en 2 y 8

Miércoles 27 de mayo: placas terminadas en 5 y 9

Jueves 28 de mayo: placas terminadas en 1 y 7

Viernes 29 de mayo: placas terminadas en 0 y 6

Cómo funciona el pico y placa en Medellín

La medida en la ciudad opera en dos franjas diarias. En la mañana comienza a las 5:00 a. m. y se extiende hasta las 8:00 a. m. Luego, en la tarde, vuelve a aplicarse desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. Entre esas dos franjas, es decir entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., los vehículos pueden circular sin restricción. También hay libre tránsito después de las 8:00 de la noche. El pico y placa no aplica los fines de semana ni los festivos para vehículos particulares dentro de Medellín.

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La medida de pico y placa en Medellín no solo aplica dentro de la ciudad, también cubre los diez municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esto incluye Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. La restricción es válida en las vías urbanas de estos territorios, por lo que un vehículo con pico y placa no puede circular dentro de ninguna de estas jurisdicciones durante los horarios definidos.

El control se concentra en las principales avenidas, corredores viales y accesos entre municipios, donde se presenta mayor tráfico. Sin embargo, también puede haber verificación en vías internas. La medida no aplica en algunos tramos específicos como vías nacionales concesionadas o ciertos corredores definidos por la autoridad de movilidad, aunque estos casos son puntuales y deben revisarse según la señalización en cada zona.



Multa por incumplir el pico y placa

No respetar la medida genera sanción económica. La infracción corresponde a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito para circular en horarios o zonas restringidas. En 2026, la multa está alrededor de los $875.000 pesos. Además del comparendo, el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades. Esto implica costos adicionales como el traslado en grúa y el pago del parqueadero en patios. El valor total puede aumentar dependiendo del tiempo que el vehículo permanezca retenido.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL