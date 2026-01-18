Medellín retoma el pico y placa para la semana del 19 al 23 de enero: rotación y multas vigentes

Tras finalizar el periodo de vacaciones y las festividades de inicio de año, la ciudad de Medellín se prepara para el restablecimiento de su dinámica habitual en las vías. La Secretaría de Movilidad confirmó que la medida de Pico y Placa se reanudará de manera oficial este lunes 19 de enero de 2026, luego de una suspensión temporal que permitió el libre flujo durante la temporada decembrina. El objetivo principal de este retorno es regular el volumen de vehículos en circulación y optimizar el tráfico en el distrito especial.



Pico y placa en Medellín hoy: rotación para la semana del 19 al 23 de enero

La normativa se aplicará de lunes a viernes en su horario extendido, que comprende desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Para la semana del 19 al 23 de enero, la administración determinó continuar con la misma secuencia numérica sorteada para el periodo anterior, asegurando una transición clara para los conductores.

La restricción opera de la siguiente manera según el tipo de transporte: para los vehículos particulares, la limitación se rige por el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos (incluyendo mototriciclos y ciclomotores), se toma en cuenta el primer dígito de la misma. La rotación oficial es:



Lunes 19 de enero: placas 6 y 9.

placas 6 y 9. Martes 20 de enero: placas 5 y 7.

placas 5 y 7. Miércoles 21 de enero: placas 1 y 8.

placas 1 y 8. Jueves 22 de enero: placas 0 y 2.

placas 0 y 2. Viernes 23 de enero: placas 3 y 4.

En el caso de los taxis, la medida continúa operando cada dos semanas en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.. Estos vehículos solo pueden circular en su día de restricción si van sin pasajeros y exclusivamente hacia labores de mantenimiento debidamente señalizadas.

La suspensión del Pico y Placa estuvo vigente desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026. Esta decisión se basó en estudios técnicos de la Alcaldía de Medellín que demostraron una reducción histórica del 21 % en el flujo vehicular durante el fin de año en corredores críticos como la Autopista Sur, la Avenida El Poblado y la Avenida Regional.



No obstante, con el regreso a las actividades laborales plenamente activas, la medida recobra su importancia para evitar el colapso de la red vial. Es pertinente recordar que la restricción abarca casi todas las vías urbanas y barrios, pero cuenta con vías exentas para facilitar el tránsito regional y nacional, tales como la Avenida Las Palmas, la vía a Occidente y el Sistema Vial del Río. Sin embargo, se advierte que los tramos de la Autopista Sur y la Avenida Regional en jurisdicción de Bello e Itagüí no gozan de estas exenciones por decisión autónoma de sus alcaldías.



Multas y excepciones del pico y placa en Medellín

El retorno de la norma trae consigo un rigor estricto: no habrá periodo pedagógico. Esto implica que cualquier conductor sorprendido infringiendo la rotación desde el lunes 19 recibirá una sanción económica de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de de que las autoridades tendrán la potestad de realizar la inmovilización del vehículo.



Como parte de las políticas de movilidad sostenible, permanecen exentos de la medida los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos convertidos a Gas Natural Vehicular (GNV), siempre que el combustible esté registrado en su licencia de tránsito. También se mantienen excepciones para vehículos de emergencia, transporte de carga y motocicletas destinadas a mensajería que hayan realizado su inscripción previa.

El restablecimiento del Pico y Placa marca el fin oficial del receso festivo en Medellín. Se recomienda a los ciudadanos verificar sus placas, planificar sus rutas con antelación y considerar el uso de alternativas de transporte público para evitar multas onerosas. La disciplina en la movilidad será clave para que el inicio del año laboral en el Valle de Aburrá transcurra con la mayor fluidez posible.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL