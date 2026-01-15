Tres personas fueron rescatadas tras fuerte colapso de un local en Medellín

Una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre el desplome de un local comercial en el sector La Honda, en el nororiente de Medellín. De acuerdo con el reporte oficial del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la estructura colapsó parcialmente, generando afectaciones en varias viviendas contiguas y dejando personas atrapadas en su interior.

Tras recibir el aviso, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín despachó tres tripulaciones al lugar de los hechos. A su llegada, los socorristas iniciaron labores de búsqueda y rescate entre los escombros, ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.



Tres personas rescatadas luego de colapso de un local

Luego de varios minutos de intervención, los equipos lograron ubicar y extraer con vida a tres personas que se encontraban dentro del local al momento del colapso. En el operativo también fueron rescatados dos caninos, que habían quedado atrapados tras el derrumbe.

Las personas auxiliadas fueron valoradas en el sitio por personal de la Secretaría de Salud, que brindó atención prehospitalaria para descartar lesiones de gravedad. Posteriormente, una de ellas fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación médica más completa, debido a las condiciones en las que fue encontrada.



Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas mortales como consecuencia del hecho. Sin embargo, la emergencia dejó daños materiales en al menos cinco viviendas cercanas, las cuales resultaron afectadas por el colapso del local comercial y el desprendimiento de escombros.



En el lugar también hizo presencia el equipo social de la Alcaldía de Medellín, que inició el acompañamiento a las familias impactadas por la emergencia. Este apoyo incluye la caracterización de los hogares afectados y la evaluación de las necesidades más urgentes derivadas del incidente.



Mientras avanzan las labores de verificación técnica, los organismos de gestión del riesgo adelantan la inspección de la zona para determinar las causas del colapso y establecer si existen riesgos adicionales en las edificaciones cercanas. De ser necesario, se adoptarán medidas preventivas para proteger a los habitantes del sector.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar de manera oportuna cualquier señal de inestabilidad estructural, grietas, ruidos o movimientos inusuales en edificaciones, con el fin de prevenir emergencias que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

