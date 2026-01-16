Pico y placa en Medellín vuelve después de casi un mes en pausa: así operará la medida en 2026

Después de casi un mes sin restricción vehicular, la Alcaldía de Medellín confirmó que el pico y placa volverá a operar con normalidad desde el lunes 19 de enero. La decisión marca el cierre del periodo de suspensión temporal que se implementó desde el 23 de diciembre de 2025, como parte de una estrategia de manejo de movilidad durante las festividades de fin de año y los primeros días de enero.

A partir del lunes 19 de enero de 2026, Medellín volverá a aplicar la medida de pico y placa luego de la suspensión temporal decretada durante la temporada de fin de año. La restricción retomará el mismo esquema que estuvo vigente en el segundo semestre de 2025, aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y su incumplimiento dará lugar a sanciones económicas e inmovilización del vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, durante ese lapso se registró una reducción significativa en la circulación de vehículos, lo que permitió levantar de manera provisional la medida mientras se realizaba un seguimiento técnico en distintos corredores principales de la ciudad. Entre las vías evaluadas se incluyeron la Autopista Sur, la carrera 80, la avenida Regional, la avenida Guayabal, la avenida El Poblado, la vía Las Palmas, la avenida Oriental y algunos tramos estratégicos del sistema vial urbano.



La Alcaldía recordó que el retorno del pico y placa será sin etapa pedagógica. Esto significa que, desde el 19 de enero, los conductores que incumplan la restricción estarán expuestos a sanciones inmediatas. La infracción conlleva una multa equivalente a medio Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales asociados a patios y grúas.



Así funcionará el pico y placa en Medellín tras pausa de casi un mes

La restricción se aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, en la mayoría de las vías urbanas de Medellín. Para los vehículos particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, el pico y placa se definirá según el último número de la placa. En el caso de motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la rotación se aplicará de acuerdo con el primer dígito. La distribución de los días queda establecida de la siguiente manera:



Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

Esta rotación se mantendrá hasta que la Alcaldía publique el decreto correspondiente al primer semestre de 2026, el cual, como es habitual, se anunciaría en las próximas semanas.



Vías exentas y zonas donde sí se aplica

La medida operará en la mayoría de las vías urbanas, incluidos los barrios, sin excepción por sectores. No obstante, se conservarán varios corredores exentos debido a su carácter regional o nacional. Entre las vías donde no se aplicará el pico y placa se mantienen:



La avenida Regional

La vía Las Palmas

La vía a Occidente

Los corredores de los corregimientos

Las conexiones de la avenida 33 y la calle 10

La Secretaría de Movilidad aclaró, sin embargo, que algunos tramos de la avenida Regional y de la Autopista Sur que se encuentran bajo jurisdicción de municipios como Bello e Itagüí no están cobijados por estas exenciones, debido a decisiones autónomas de esas administraciones locales.



Vehículos exentos del pico y placa en Medellín

Además de los corredores específicos, continuarán exceptuados del pico y placa varios tipos de automotores contemplados en la normativa vigente. Entre ellos se encuentran:



Vehículos de emergencias y rescate

Transporte público y especial

Vehículos de carga

Automotores de valores

Vehículos de medios de comunicación acreditados

Carros y motos eléctricos, híbridos o a gas, y demás categorías definidas en los decretos distritales

Estas exenciones se mantienen bajo las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad y están sujetas a verificación por parte de las autoridades de tránsito.



¿Cuándo cambian el pico y placa en Medellín?

El esquema de pico y placa en Medellín se modifica dos veces al año. El actual modelo entró en vigencia el 4 de agosto de 2025 y corresponde al segundo semestre. Para el primer semestre de 2026, la Alcaldía aún no ha publicado el decreto con la nueva rotación, pero se espera que este sea divulgado a finales de enero o comienzos de febrero.



Mientras se emite la actualización oficial, los conductores deberán regirse por la rotación vigente y mantenerse atentos a los canales institucionales de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co