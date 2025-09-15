Pico y placa Medellín: tenga en cuenta las restricciones para la semana del 15 al 19 de septiembre

Durante las primeras semanas de agosto, la medida de pico y placa en Medellín se implementó en una fase pedagógica, por lo que no se impusieron comparendos económicos y, en cambio, se realizaron llamados de atención mientras la ciudadanía se acostumbraba al cambio. Sin embargo, a partir del 11 de agosto, las autoridades comenzaron a aplicar sanciones económicas de $711.750 (valor correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes en 2025) a quienes incumplan con el pico y placa en los días y los horarios restringidos por la medida.



Pico y placa en Medellín en la semana del 15 al 19 de septiembre

Para evitar que su vehículo sea inmovilizado y usted tenga que pagar el comparando, recuerde que a diferencia de la rotación del primer semestre del año, la distribución de dígitos de placa fue modificada. Esta será la nueva programación para el segundo semestre de 2025 para los autos particulares:



Lunes 15 de septiembre: placas terminadas en 6 y 9

placas terminadas en 6 y 9 Martes 16 de septiembre: placas terminadas en 5 y 7

placas terminadas en 5 y 7 Miércoles 17 de septiembre: placas terminadas en 1 y 8

placas terminadas en 1 y 8 Jueves 18 de septiembre: placas terminadas en 0 y 2

placas terminadas en 0 y 2 Viernes 19 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la restricción del pico y placa se determina de acuerdo con el primer dígito de la placa. La medida rige de lunes a viernes en jornada continua, desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., y no aplica durante los fines de semana ni en días festivos. Este nuevo esquema no solo está vigente en Medellín, sino también en los otros nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá: Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa.

En todos ellos, el horario y la modalidad de aplicación son uniformes, aunque algunas vías específicas continúan exentas de la restricción. Los vehículos de servicio público tipo taxi continuarán con la rotación quincenal que se ha aplicado en años anteriores. Cada taxi tendrá restricción un día cada dos semanas, según el último dígito de su placa. La medida aplicará en días hábiles, en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Vías exentas del pico y placa en Medellín

Como en semestres anteriores, se ha dispuesto de algunas vías estratégicas que no tendrán restricción de circulación. Estas vías son:



El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela).

La Avenida 33, desde el río Medellín hasta su empalme con Las Palmas.

La Avenida Las Palmas, en su totalidad.

La Calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur.

Los laterales de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80.

La calzada norte del puente Horacio Toro, en el tramo del retorno hacia el sur.

En los municipios de Bello e Itagüí, sin embargo, algunas secciones de estos corredores no están exentas. En Bello, la medida continuará aplicándose en la Autopista Norte y en la Avenida Regional, desde la estación Niquía hasta la salida hacia la autopista Medellín–Bogotá. En Itagüí, se mantendrá la restricción en la Autopista Sur, argumentando mejoras en la accidentalidad y por la planeación de obras de infraestructura en el sector de Fábricas Unidas.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL