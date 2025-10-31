En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Este fue el reto mortal que hizo y el tipo de licor que consumió María José Ardila en bar de Cali

Este fue el reto mortal que hizo y el tipo de licor que consumió María José Ardila en bar de Cali

Una suma de 1.500.000 pesos era el premio que ofrecía la discoteca para quien completara el reto. El papá de la víctima denunció en Noticias Caracol que no había condiciones de seguridad suficientes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de oct, 2025
Detalles de muerte de María José Ardila tras reto con licor en un bar de Cali: esto dijo el papá

