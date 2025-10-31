Este fue el reto mortal que hizo y el tipo de licor que consumió María José Ardila en bar de Cali

La muerte de María José Ardila, de 23 años, por haber ingerido varios tipos de licor en medio de un reto en una discoteca de la ciudad de Cali propició la intensificación de operativos de inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría de Salud, que se encuentra trabajando en el desarrollo de las celebraciones de Halloween en los últimos días.

Sin embargo, tras la tragedia de María José, su papá señaló en entrevista con Noticias Caracol que el bar en donde estaba su hija cumpliendo el reto que le quitó la vida no prestó la atención necesaria para salvarle a ella la vida.

En el momento en que la joven se desmayó tras consumir una gran cantidad del alcohol, dijo Andrés Ardila, papá de María José, “se vomitó, bronco aspiró su propio vómito y después de bronco aspirar se quedó sin respiración. Desgraciadamente, la discoteca no tenía ningún esquema de seguridad, no tenía una ambulancia, no tenía un paramédico, absolutamente nada. Ni siquiera fueron capaces de llevar a mi hija hasta el hospital”.



Sobre el reto que llevó a cabo su hija, Andrés comentó que ella “salió a celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas, salieron dos amigas y mi hija, fueron primero a comer y luego salieron a una discoteca muy conocida aquí en Cali, donde ofrecieron un reto de ganarse 1.500.000 pesos por ingerir una cantidad enorme de alcohol, ella accedió al reto, hace casi todas las pruebas, las pruebas eran algo impresionante como una cerveza fondo blanco, 13 segundos de una botella de aguardiente fondo blanco, ocho shots de tequila. Era una cosa absurda. Cuando ella se tomó un trago que parece un coctel negro, ella dijo que sabía horrible. Después de eso, ella perdió el conocimiento”.



¿Cómo murió María José Ardila?

Andrés Ardila sostuvo que nadie del bar le brindó atención a su hija y que fueron sus amigas las que la sacaron del lugar para poderla llevar a un centro médico. “Ellas bajaron del sitio y trataron de coger un taxi. Los taxistas, pensando que ella estaba alicorada, no la recogieron. Llamaron a un amigo que vivía cerca al sitio, él las recogió y las llevó al hospital. Cuando van ellos en camino me llamaron, yo salgo como loco, llegué al hospital y estando en la parte de reanimación veo morir a mi hija tres veces. La revivieron, la entubaron y ahí comenzamos a orar muchísimo por ella, a pedir mucha fuerza".



En el hospital, narró el papá de María José Ardila, "fueron 17 minutos en reanimación y realmente luchó por su vida dos días más en la UCI pero no hubo nada que hacer. Realmente esto es algo muy duro, su cerebro se quedó sin oxígeno más de tres minutos y esto causa muerte cerebral. Ayer, más o menos 4:00 de la tarde, tomamos la decisión de desconectarla ya con 0 probabilidades de que viviera”, indicó.

El reto que debía cumplir María José consistía en los siguientes seis pasos:



Reto: "Cucaracho" doble en 5 segundos - premio: Cóctel a elección gratis Reto: Tomarse 3 shots en 5 segundos - premio: Cerveza Reto: Tomarse una cerveza sin parar - premio: Torta de shots Reto: Tomarse tres shots sin las manos - premio: Caneca Reto: 13 segundos de guaro sin regar nada - premio: Una botella de aguardiente Reto: 8 shots diferentes con pitillo - premio: $1.500.000

Por último, el papá de María José Ardila dijo que las amigas de la joven de 23 años “están consternadas con lo que está sucediendo. No entendemos cómo esto puede suceder. Realmente no entendemos cómo estos casos siguen pasando en Colombia todo el tiempo".

