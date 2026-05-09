Pilas, pico y placa en Medellín funcionará así en la semana del 11 al 15 de mayo

La semana que va del lunes 11 al 15 de mayo de 2026 llega con pico y placa en Medellín y en los demás municipios del Valle de Aburrá. Para la segunda semana de mayo de 2026, el esquema se mantiene como la principal herramienta para mitigar la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en los 10 municipios de la subregión.

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Si usted planea circular por la "Ciudad de la Eterna Primavera" durante estos días, es fundamental que revise la rotación vigente, ya que el descuido puede costarle una multa de 52,29 UVB, que en 2026 representa un valor de $633.111 según la tabla de sanciones que rige en el país. A ese cobro se puede sumar la inmovilización del vehículo y los gastos por grúa y parqueadero.

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¿Cómo funcionará el pico y placa de Medellín esta semana?

En Medellín, el pico y placa continúa aplicándose para vehículos particulares y motocicletas con base en el número de la placa. Para los carros, la restricción se determina según el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas se tiene en cuenta el primer número. Esta medida busca reducir el volumen de vehículos en circulación durante las horas de mayor tráfico y contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad.



Esta rotación, que comenzó a regir desde el lunes 2 de febrero de 2026, establece que la rotación funciona de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Sin embargo, conductores también deben tener en cuenta que la programación vigente de toda la semana es la siguiente:



Lunes 11 de mayo: placas terminadas en 1 y 7.

Martes 12 de mayo: placas terminadas en 0 y 3.

Miércoles 13 de mayo: placas terminadas en 4 y 6.

13 de mayo: placas terminadas en 4 y 6. Jueves 14 de mayo: placas terminadas en 5 y 9.

Viernes 15 de mayo: placas terminadas en 2 y 8.

El pico y placa se aplicará a todos los vehículos particulares, incluyendo carros, camperos, motocarros y cuatrimotos. Para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la restricción se tomará según el primer dígito de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos registrados en el RUNT estarán exentos de la medida.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

La medida no se aplicará en ciertas vías estratégicas de la ciudad:



Avenida Regional y Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín.

Vía Las Palmas.

Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.

Calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Corregimientos de Medellín.

Para el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se establecieron rutas específicas exentas:



Desde el norte, por la Autopista Sur, tomar la carrera 64A entre calles 75B y 88.

Desde el sur, por la avenida Regional, usar el lazo sur-oriente hasta la calle 78 (Puente del Mico) y continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente hasta la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente-occidente, calzada norte), la carrera 64C entre la calle 78 y la calle 88 en sentido sur-norte, y la calle 88 entre carreras 64C y 64A.

Es importante aclarar que los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello no están exentos, debido a decisiones locales de cada municipio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co