Caída de un árbol colapsa el tráfico en la localidad de Fontibón: autoridades atienden emergencia

Un incidente relacionado con el desplome de un árbol de gran tamaño tiene paralizada parcialmente la movilidad en la Avenida Esperanza con Carrera 80B, afectando el flujo vehicular en el sentido Occidente - Oriente, según reportó en sus canales la Secretaría de Movilidad.

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Desde los primeros minutos del reporte, el cuerpo de Bomberos de Bogotá se encuentra en el punto realizando labores de trozado y remoción de la especie arbórea para habilitar la vía lo antes posible. En el lugar se encuentra el paso restringido y se registran fuertes retrasos que ya impactan a quienes se desplazan desde sectores como Modelia, Hayuelos y el Aeropuerto hacia el centro de la ciudad.

En el sitio se encuentran agentes civiles y de tránsito de Bogotá coordinando el flujo y la seguridad perimetral. También se encuentra una ambulancia de forma preventiva para atender cualquier novedad.



[02:02 p.m.] #GestiónDelTráfico | Novedad vial en la loc/Fontibón, por caída de árbol en la Av. Esperanza con carrera 80B, sentido occ-or. @BomberosBogota, @TransitoBta, agentes civiles y ambulancia en el punto.

⛔️Paso restringido.



⭕️Vías alternas: Calle 13 y/o Calle 26. pic.twitter.com/4OeTMq7pgD — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 16, 2026

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL