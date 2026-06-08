¿Por qué el periodista Cristian Herrera estaba sin su esquema de protección al momento del crimen?

Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables del crimen ocurrido en Cúcuta, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el secretario de Seguridad de la ciudad entregaron detalles sobre las circunstancias en las que el periodista Cristian Herrera se movilizaba el día del ataque.



Herrera, reconocido periodista y director de los portales informativos Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Rea, contaba con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2014. Sin embargo, al momento del atentado, ocurrido el pasado sábado en la capital nortesantandereana, no estaba acompañado por sus escoltas.

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Lo que dijo el secretario de Seguridad de Cúcuta

Sobre este mismo tema se pronunció Edwin Cardona, secretario de Seguridad de Cúcuta y compañero de trabajo de Cristian Herrera, durante una entrevista concedida a Noticias Caracol.

El funcionario explicó que compartió con el periodista hasta pocas horas antes del crimen, pues ambos participaron en actividades oficiales relacionadas con operativos de seguridad en la ciudad.



"Él anterior estuvo conmigo, es mi asesor, era mi asesor de la Secretaría de Seguridad. La noche anterior estuvimos realizando un acompañamiento con la Policía Nacional, unos operativos, y trabajamos como hasta la 1 de la mañana", relató.



Cardona confirmó que Herrera tenía medidas de protección vigentes. "Él tiene un esquema de protección, vehículo blindado, dos hombres de protección. Desconozco el motivo por qué se desplazaba sin acompañamiento", afirmó.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de que el periodista estuviera compartiendo con su familia cuando ocurrió el ataque, el secretario se remitió a la información conocida hasta ahora.

"Según lo que mencionan y según el comunicado que emite la UNP, los escoltas estaban atentos. Él estaba en un plan familiar, estaba con la esposa en el momento que ocurrieron los hechos", señaló.

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Asimismo, aseguró que durante las actividades laborales y operativos que desarrollaban junto a la Policía Nacional, Herrera normalmente contaba con acompañamiento de seguridad.

¿Qué dijo la UNP?

A través de un comunicado oficial, la Unidad Nacional de Protección informó que el periodista sí tenía asignado un esquema de seguridad y que la ausencia de los escoltas obedeció a una decisión tomada por el propio comunicador.

"Es preciso aclarar que la ausencia del esquema de escoltas en ese instante obedeció a una solicitud expresa y voluntaria del protegido", señaló la entidad.

La UNP también indicó que Herrera se movilizaba en un vehículo adscrito al programa de protección cuando ocurrió el ataque y que, tras los hechos, fue auxiliado por sus familiares y trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Posteriormente, la entidad emitió un segundo pronunciamiento en el que entregó más detalles sobre la situación.

"De acuerdo con el informe remitido por la regional y el reporte de los integrantes del esquema de seguridad asignado al señor Herrera, lamentablemente este no convocó a los integrantes de su esquema y se movilizó de manera autónoma en el vehículo asignado por la UNP para su protección, en contravención de los protocolos establecidos", indicó la institución.

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Según la entidad, esta situación afectó las condiciones de seguridad previstas para el comunicador. "El incumplimiento de dichos protocolos redujo sustancialmente la idoneidad de las medidas, comprometió las condiciones de seguridad en las que se produjo el hecho y facilitó el accionar de los criminales", agregó.

Continúa la búsqueda de los responsables

Mientras se aclara el contexto en el que ocurrió el crimen, las autoridades mantienen activas varias líneas de investigación.

Según explicó el secretario de Seguridad, desde el mismo momento del ataque se inició la revisión de grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad.

"Desde el momento que ocurren los hechos se hace ese recorrido cuadra a cuadra, minuto a minuto, toda esta grabación, este material probatorio, con el fin de identificar e individualizar al responsable de ese asesinato", manifestó.

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Además, confirmó que la Fiscalía ha dado prioridad al caso y ya ha recopilado declaraciones de familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas al periodista.

Las autoridades de Cúcuta y Norte de Santander también anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

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Más allá de la investigación, la muerte de Cristian Herrera ha generado múltiples manifestaciones de rechazo. Para Edwin Cardona, la pérdida trasciende el ámbito laboral.

"Cúcuta no solamente pierde un periodista, sino una persona muy comprometida con su trabajo", expresó el funcionario, quien recordó que trabajó con él durante el último año en la Secretaría de Seguridad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co