Diana Ospina contó detalles del recorrido durante paseo millonario en Bogotá: hay cinco implicados

Por alrededor de 40 horas, Diana Ospina estuvo en manos de presuntos delincuentes que, en un nuevo caso de paseo millonario, la llevaron en un taxi por varias zonas de Bogotá y desocuparon sus cuentas bancarias. La mujer, según comentó su abogado, Felipe Peláez, incluso fue llevada a una casa desconocida antes de ser abandonada en la vía que conduce al municipio de Choachí, en Cundinamarca, donde caminó por varias horas hasta llegar al CAI Mirador, donde pidió ayuda a las autoridades, en la noche del pasado lunes 23 de febrero.

Ospina fue secuestrada después de abordar un taxi en inmediaciones a Theatron, la discoteca de donde salió junto con una amiga en la madrugada del domingo. Al parecer, primero estaba intentado pedir un servicio por una plataforma de transporte, pero este nunca llegó. El establecimiento compartió videos de sus cámaras de seguridad que muestran a la mujer subiéndose a la parte de atrás del carro, sobre las 2:40 de la mañana.

Después, en otro registro en el barrio Santa María del Lago, en Engativá, el cual fue conocido por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, se ve que el taxi en el cual Ospina se movilizaba es alcanzado por otro vehículo, de donde se bajan dos sujetos e inmediatamente se suben al automotor en donde estaba la mujer. Allí empieza el presunto secuestro.



"Llega a su lugar de residencia y hasta ahí todo parece ser normal, pero es abordada por otras dos personas que se trasladaban en otro taxi que, aparentemente, venía siguiendo el vehículo en el que ella se movilizaba", enfatizó el abogado de la víctima. Por otro lado, fuentes de la investigación señalan que cinco personas han sido identificadas, entre ellas el conductor del taxi que recogió a Diana en inmediaciones de la discoteca, y quien aseguró no conocer el plan del secuestro. Sin embargo, en su contra reposan antecedentes por hechos similares.



El recorrido que habría hecho Diana Ospina durante el secuestro

El testimonio de la mujer ante las autoridades, narrado por su abogado, indica que, tras ser secuestrada en Chapinero, fue llevada por varios puntos para sacar dinero de sus cuentas, y que parte del trayecto señala el sector de Ciudad Montes, suroccidente de Bogotá. Después de varias horas, cuenta, fue llevada a una casa donde estuvo privada de la libertad. La víctima aseguró que no la golpearon, pero si fue amenazada para que diera información de sus cuentas bancarias. Dijo, además, que le ofrecieron comida; sin embargo, no la aceptó.



El abogado de Diana fue enfático en señalar que los taxis usados en el secuestro deben ser decomisados. Peláez afirmó que la versión del dueño de los carros, quien manifestó desconocer este episodio y no estar relacionado con él, no puede deslegitimar el daño causado a su cliente.

"Es un tema que debemos abordar inmediata indirectamente con la Fiscalía de la ley. Establece un conjunto de medidas cautelares como la decomiso. El comiso es la posibilidad de sacar estos bienes del comercio, independientemente de que aparentemente sean de otra persona, fueron utilizados como un medio para consumar una actividad delictiva", explicó el abogado.

Sobre la versión del conductor del vehículo al cual se subió Ospina, quien aseguró que tampoco estaría involcurado en el secuestro, Peláez dijo: "Lo veo como una posible estrategia... no somos nosotros quienes establecen si hay algún tipo de responsabilidad o no. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos convencidos de que esto es una estructura criminal, pues en apariencia no era la primera vez que lo hacían".

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación adelanta diligencias para determinar si solicita ordenes de captura contra las personas implicada que ya han sido identificadas, así como allanamientos a propiedades en el marco de la investigación.

*Con reportería de Tatiana Sanabria, de Noticias Caracol

