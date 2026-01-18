Los dardos de Sneyder Pinilla: habla en exclusiva el condenado y testigo del escándalo de la UNGRD

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), le dio a Noticias Caracol su primera entrevista desde que fue enviado a prisión y condenado por el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro. Pinilla, considerado el testigo clave de este caso, se ratificó en sus acusaciones, le pidió perdón al país y se declaró indignado de que varios congresistas salpicados por sus confesiones hoy hagan campaña electoral para reelegirse.

Desde su sitio de reclusión, Pinilla habló con este noticiero de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y señaló que el video del prófugo exdirector del Dapre Carlos Ramón González bailando en Nicaragua le resultó indignante. "Que paguen todos los que tienen que pagar", dijo.

Como exsubdirector para el Manejo del Riesgo de Desastres de la UNGRD, Pinilla fue el primer funcionario condenado en este escándalo y el que delató a los demás implicados. En 2025 aceptó un preacuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a cinco años, ocho meses y un día de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación luego de admitir que participó en contratos amañados y se apropió de ingentes recursos públicos, de los cuales devolvió 618 millones de pesos.



El escándalo de la UNGRD, encargado de prevenir y atender emergencias en el país, estalló en febrero del 2024 por denuncias de medios de comunicación y se considera el mayor caso de corrupción del Gobierno Petro. Desde entonces, la investigación ha escalado hasta involucrar a altos funcionarios y a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, detenidos el 7 de mayo de 2025. A ambos congresistas los investigan por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en una decisión adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



En mayo de 2024, Pinilla reveló que recursos ingentes de la entidad se utilizaron en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.

En diciembre de 2025 los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron enviados a detención preventiva por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, por su participación en el escándalo de corrupción. Bonilla y Velasco se conviertieron así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Petro que van a la cárcel por este escándalo, luego de que los acusaron de liderar una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó.

Este lunes 19 de enero, a las 7 a.m., Noticias Caracol emitirá la entrevista completa con Sneyder Pinilla. En esta conversación el exfuncionario lanza nuevos señalamientos contra protagonistas del saqueo a la UNGRD, sus reflexiones sobre cómo la corrupción está instalada en el país y lo que piensa del Gobierno del que hizo parte.