El insólito robo del que fue víctima joven en Bogotá que conoció a una mujer en app de citas

La conoció por internet y ella lo convenció de ser una mujer trabajadora y estudiante universitaria, pero terminó siendo una peligrosa ladrona por las calles de Bogotá. Esta es la historia de un joven que fue víctima de hurto tras conocer a una mujer a través de una aplicación de citas. Kevin Albarracín habló con Noticias Caracol y contó cómofue engañado.



Según Kevin, con dicha persona “hace aproximadamente dos semanas nos conocimos, empezamos a hablar (en la app de citas) y de ahí a los días nos pasamos a WhatsApp”. Además, el joven aseguró que la mujer siempre fue insistente para que se vieran y el pasado miércoles, de manera casual, ella se encontraba cerca del lugar en el que él se estaba.



"Ella era muy insistente en verme": joven víctima de robo en Bogotá

“Simplemente era como muy insistente, que quería verme, y yo le decía que tenía trabajos y demás. Justo hoy vine a hacer un trabajo con una compañera, yo le dije que estaba por la zona y ella me dijo que nos viéramos un rato”, narró la víctima.

Kevin y la joven ladrona estuvieron consumiento licor en un bar del sector de Galerías cuando algo extraño ocurrió y el afectado terminó a bordo de un taxi: “Cuando hago una llamada y vuelvo, ella tenía un Gatorade que había comprado y ya estaba servido. A los cinco minutos, yo pagué la cuenta y nos fuimos a un taxi que nos recogió en la esquina. Ese taxista era cómplice de ella”.

La víctima denunció que la joven que había acabado de conocer personalmente se transformó y en compañía del conductor del taxi le quitaron a él todo lo que llevaba. “Ahí el conductor me sacó un cuchillo, me lo acercó a las piernas y ella se lanzó encima de mí. Me empezaron a decir que les entregara todas mis cosas, que no fuera a gritar y que mirara para abajo”, manifestó.



Finalmente, después de 40 minutos, a Kevin lo abandonaron en el sector de Colina Campestre. Dijo que “llevaba el iPad con el que estudio, un iPhone 17 y todas las tarjetas de mi billetera”.



