Uber se pronuncia tras denuncia de supuesto robo a través de carro pedido por plataforma en Bogotá

Tras la reciente denuncia hecha por una mujer a través de Instagram, en la que se hablaba sobre un presunto robo llevado a cabo por el conductor de un vehículo contactado a través de plataforma, la compañía Uber se pronunció y dio una respuesta mediante la publicación de su más reciente comunicado. Dicha entidad manifestó inicialmente su solidaridad con la víctima de esta situación y su amiga, pero posteriormente dijo que el hecho vivido por la mujer "no está relacionado con un arrendamiento realizado a través de la aplicación de Uber".

"Desde Uber nos solidarizamos con la experiencia que pasaron Valerie y su amiga; una situación por la que nadie debería pasar. Tras realizar una investigación y hacer un análisis con diversas herramientas, podemos informar que el suceso no está relacionado con un arrendamiento realizado a través de la aplicación de Uber. Esta información fue compartida con la usuaria de la cuenta, tras verificar que el último arrendamiento solicitado a través de la app de Uber fue el 21 de febrero a las 8:20 p.m., el cual transcurrió y finalizó de manera normal", se lee en la respuesta.

Uber también manifestó sus claras intenciones de colaborar con las autoridades en torno a esta y otras investigaciones por robos que se han venido denunciando en la capital del país; todo esto, tras el reciente caso de hurto y paseo millonario que sufrió la ciudadana Diana Ospina tras salir de un bar de Bogotá en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero. "Nos mantenemos atentos a colaborar con las autoridades en el marco de las investigaciones correspondientes. Es importante precisar que todos los arrendamientos o solicitudes que se realizan en la app de Uber quedan registrados y no pueden ser borrados o modificados ni por usuarios ni por arrendadores", agregó.



La aplicación de Uber también hizo una aclaración: recomendó a quienes toman este tipo de vehículos verificar siempre la placa y el tipo de auto solicitado antes de ingresar a los automóviles. Asimismo, afirmó que la aplicación cuenta con método de verificación a través de códigos únicos para prevenir casos como los que le habrían ocurrido a la denunciante recientemente. "Desde Uber hacemos un llamado al cuidado y recordamos a los usuarios que todos los arrendamientos a través de la app de Uber muestran información de la placa y el vehículo. Adicionalmente, todos los arrendamientos son verificados a través de un código PIN único de cuatro dígitos que debe proporcionarle al arrendador para que éste pueda iniciar el trayecto. De esta forma, el usuario garantiza que está ingresando al vehículo correcto, añadiendo una capa extra de seguridad a cada trayecto", dijo en su documento.



¿Cuál fue la reciente denuncia hecha sobre un presunto robo a través de carro pedido por la plataforma?

Tras el impacto del caso de Diana Ospina, nuevas denuncias han surgido en Bogotá sobre la inseguridad en el transporte solicitado por aplicaciones, una problemática que parece ser más recurrente de lo que indican las cifras oficiales. Recientemente, el testimonio de Valerie Gutiérrez se hizo viral en redes sociales luego de que narrara la traumática experiencia que vivió junto a una amiga tras salir de una zona de ocio nocturno en el norte de la ciudad.



Los hechos comenzaron en la calle 85, un sector de alta afluencia durante los fines de semana. Al finalizar la noche, Gutiérrez y su acompañante decidieron no aceptar que sus amigos las llevaran y optaron por solicitar un servicio a través de una plataforma digital, convencidas de que sería la opción más segura para retornar a sus hogares. A pesar de la dificultad para conseguir transporte a esa hora, lograron abordar un vehículo que supuestamente correspondía al servicio solicitado. Sin embargo, lo que parecía un trayecto rutinario se convirtió en una situación crítica a los pocos minutos de haber iniciado el viaje.

Según el relato de la víctima, ambas mujeres perdieron el sentido poco después de subir al automóvil. Recuperaron la conciencia solo cuando el conductor las obligó a descender de forma agresiva en un punto muy distante de su destino original: la calle 127 con carrera Séptima. Gutiérrez describe un estado de profunda desorientación, sugiriendo el posible uso de sustancias para doblegar su voluntad. Al intentar reaccionar, notaron que sus pertenencias, incluidos sus teléfonos móviles, habían desaparecido. Ante sus reclamos, el conductor negó que ellas portaran dichos objetos y las forzó a salir del vehículo bajo el pretexto de que el carro había sufrido una falla mecánica.

La situación se tornó más sospechosa cuando el chofer les indicó que debían abordar otro automóvil que se encontraba esperando adelante para completar el traslado. No obstante, al intentar subir al segundo vehículo, el nuevo conductor se negó a prestar el servicio y huyó del lugar junto con el primer automóvil, confirmando que se trataba de un plan coordinado para robarlas. La víctima aclaró que no han podido verificar si el vehículo abordado era efectivamente el asignado por la plataforma, ya que el robo de su celular le ha impedido acceder a sus cuentas para revisar los datos de la placa y el conductor. La denunciante enfatizó que su objetivo era alertar a la ciudadanía sobre estos riesgos, más allá de señalar a una empresa específica.

