Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Medios de EE. UU. e internacionales se niegan a acogerse a las restrictivas normas del Pentágono

Medios de EE. UU. e internacionales se niegan a acogerse a las restrictivas normas del Pentágono

La política amenaza con represalias a los reporteros que busquen información que no haya sido aprobada previamente para su publicación, incluso si no está marcada oficialmente como secreta.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Medios de EE. UU. e internacionales se niegan a acogerse a las restrictivas normas del Pentágono
En la imagen, el secretario de Guerra, Pete Hegseth -
Win Mcnamee y Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

